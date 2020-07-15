"Минай" ще до завершення сезону вирішив розлучитись із декількома футболістами. Відразу вісім гравців покинули клуб, у двох із них завершилась орендна угода.

Інформацію про такі кадрові зміни повідомив офіційний сайт клубу.

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Кадрові зміни

Команду покинули: Максим Гавриленко, Вадим Страшкевич, Олег Маїк, Орхан Ібадов, Антон Кіча та Артем Кулинич.

Також закінчилася оренда бразильських легіонерів Антоніо Сантоса та Енріке Араужо.

Жоден з футболістів не зіграв понад 50 матчів за основу клубу.

Найбільше поєдинків серед всіх гравців, які залишили команду, провів за "Минай" Максим Гавриленко. Він провів за клуб 47 поєдинків та забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі.

Вадим Страшкевич зіграв 24 матчі (2 голи, 2 асисти), Олег Маїк – 21 гру (3 голи), Артем Кулініч – 18, Антон Кіча – 14 (1 гол, 1 передача), Енріке Араужо – 10 (2 голи), Антоніо Сантос – 15 (1 гольова передача).

Додамо, що "Минай" у матчі проти "Металіста-1925" здобув мінімальну перемогу. Єдиний гол забив Стасюк на 57-й хвилині.

Зараз команда з Закарпаття посідає третє місце, у активі команди 44 пункти. Лідером Першої ліги є "Інгулець" із 47 очками. На другій позиції розташовується "Агробізнес" (46 набраних пунктів).