Претендент на премию Пушкаша

Пушка Бабингтона поспособствовала итоговому успеху его команды, выигравшей матч со счетом 4:2.

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К невероятному результативному удару привело обычное вынесение мяча хозяевами из собственной штрафной. Мяч полетел к боковой линии на правом фланге атаки "Кливдон Таун".

Первым на нему был игрок гостей Оли Бабингтон. Он принял неожиданное решение – сразу же пробил по воротам "Бэкланд Атлетик". Мяч после удара Бабингтона опустился точно в девятку без шансов для вратаря хозяев.

Видео гола Бабингтона