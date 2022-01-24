Шахтер-Вольфсбергер 4:1
Голы: Судаков, 76, Мораес, 80, 89, Тете, 87-Лочошвили, 37
К слову Металлист благодаря голу новичка одолел титулованный европейский клуб
Первую игру за донецкий клуб провели Нерес и Тобиас, а также капитанскую повязку получил Степаненко.
На 37-й минуте встречи защитник австрийцев Лочошвили вывел Вольфсбергер вперед. В первые 45 минут команда Де Дзерби не смогла отыграться.
Во втором тайме Шахтер активизировался и сумел забить два гола. Сначала на 72-й минуте отличился Судаков после результативной передачи Тобиаса, а вывел донецкий клуб вперед после паса Мораес, для которого этот гол стал первым после длительного отсутствия из-за травмы.
На 88-й минуте Тете забил третий гол команды Де Дзерби. Ему ассистировал Маркос Антонио. А точку в матче поставил на 90-й минуте тот же Мораес, оформивший дубль.
Следующий матч на зимних сборах донецкий Шахтер проведет против одноименного клуба из белорусского города Солигорск 28 января.
Шахтер – Вольфсбергер видеообзор