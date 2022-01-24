Претендент на премію Пушкаша

Гармата Бабінгтона посприяла підсумковому успіху його команди, яка виграла матч із рахунком 4:2.

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До неймовірного результативного удару призвело звичайне винесення м'яча господарями із власного карного майданчика. Сфера полетіла до бічної лінії на правому фланзі атаки "Клівдон Таун".

Першим на м'ячі був гравець гостей Олі Бабінгтон. Він ухвалив несподіване рішення – одразу ж пробив по воротах "Бекланд Атлетік". М'яч після удару Бабінгтона опустився точно у дев'ятку без шансів для воротаря господарів.

Відео голу Бабінгтона