Избирательность WTA: ассоциация "случайно" проигнорировала медиа-мероприятие Швентек с поддержкой Украины

Женская теннисная ассоциация придерживается странной позиции по отношению к войне в Украине. Очередное дно WTA пробила во время турнира в Индиан-Уэллсе.

Первая ракетка мира Ига Швентек с первых дней полномасштабной агрессии России поддерживает Украину. При каждом случае польская теннисистка осуждает действия захватчиков и поддерживает украинских спортсменов. Однако такая активная проукраинская позиция Швентек не нравится чиновникам WTA, пишет 24 канал.

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WTA цензурирует выступления в поддержку Украины

На турнире в Индиан-Уэллсе Ига Швентек поддержала украинку Лесю Цуренко, отказавшуюся играть против "нейтральной" Арины Сабаленка из Беларуси. На пресс-конференции польская теннисистка обратила внимание сообщества на недостаточную поддержку украинских игроков.

Однако официальный Youtube-канал турнира BNP Paribas Open проигнорировал пресс-конференцию первой ракетки мира и не опубликовал ее. В то же время на канале есть полные выступления теннисистов из стран-агрессоров – Медведева и Рыбакиной, на которых они теряют дар речи во время неудобных вопросов.

Напомним, что украинка Леся Цуренко отказалась от матча против белоруски Арины Сабаленко из-за позиции главы WTA Стива Саймона в отношении российских и белорусских теннисистов. Генеральный директор женской ассоциации будто высказывается против войны в Украине, но не осуждает игроков из стран-агрессоров, если те ее поддерживают. Мол это, собственное мнение теннисистов из России и Беларуси. Так что никаких ограничений их выступлениям он не будет делать. Что ж, с такими союзниками нам и врагов не нужно.