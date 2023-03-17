Перша ракетка світу Іга Швьонтек з перших днів повномасштабної агресії Росії підтримує Україну. За кожної нагоди польська тенісистка засуджує дії загарбників та підтримує українських спортсменів. Проте така активна проукраїнська позиція Швьонтек не до вподоби чиновникам WTA, пише 24 канал.

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WTA цензурує виступи в підтримку України

На турнірі в Індіан-Веллсі Іга Швьонтек підтримала українку Лесю Цуренко, яка відмовилася грати проти "нейтральної" Аріни Сабалєнка з Білорусі. На пресконференції польська тенісистка звернула увагу спільноти на недостатню підтримку українських гравців.

Проте офіційний Youtube-канал турніру BNP Paribas Open проігнорував пресконференцію першої ракетки світу та не опублікував її. В той же час на каналі є повні виступи тенісистів з країн-агресорів – Мєдвєдєва та Рибакіної, на яких вони втрачають дар мови під час незручних запитань.

Нагадаємо, що українка Леся Цуренко відмовилася від матчу проти білоруски Аріни Сабалєнка через позицію глави WTA Стіва Саймона щодо російських та білоруських тенісистів. Генеральний директор жіночої асоціації ніби висловлюється проти війни в Україні, але не засуджує гравців з країн-агресорів, якщо ті її підтримують. Мовляв це, власна думка тенісистів з Росії та Білорусі. Тож ніяких обмежень їхнім виступам він не буде робити. Що ж, з такими союзниками нам і ворогів не потрібно.