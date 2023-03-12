В ночь с 11 на 12 марта Мераб Двалишвили показал российскому сопернику Петру Яну, где его место – на болотах. Грузин по единоличному решению судей одержал победу – 50:45, 50:45 и 50:45.

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В России уже подгорает от заявлений грузина

В интервью Двалишвили открыто обратился в Россию, чтобы те прекратили войну в Украине. Мераб не побоялся открыто поддержать народ Украины. Чем сорвал овации американских трибун |

Но на этом обидчик именитого россиянина не остановился. Свой зажигательный спич грузин продолжил на пресс-конференции, где затронул тему НАТО и ЕС.

Двалишвили рассказал прессе об угрозах со стороны российского агрессора. Видео общения с журналистами появилось в соцсетях, а телеграмм-канал Boxing Ukraine перевел ролик на украинский язык.

Да, я знаю, что сейчас происходит в моей стране. Они так счастливы. Это имеет огромное значение для моей маленькой страны Грузии. Понимаете, это событие, потому что грузинский боец в США, в Лас-Вегасе боксирует против российского бывшего чемпиона. Это значит, что мир признает меня. А также меня поддерживает очень большое количество людей из Украины. Потому что я боксировал против русского парня. Да, это спорт, но все почему-то не могут остановить Россию. Поэтому мы можем, например, бить их в спорте,

– начал Двалишвили.

Грузинский боец поблагодарил украинский народ за поддержку и вспомнил, как Россия напала на его родную страну. В тот момент Двалишвили было всего 17 лет.

"Они сбрасывали бомбы на нашу столицу. Это очень страшно. Хотел волонтерить, пойти в армию, чтобы помочь своим людям. Но это очень и очень страшно. На тебя летит бомба и ты можешь просто умереть. Это очень страшно. А сейчас люди гибнут в Украине.И это в 21-м веке.Войны вообще нет быть нигде.Я против войны.Мы все хотим жить в мире.У нас есть очень много проблем других, но главная наша проблема, что Россия не хочет дружить с другими странами.Она не хочет дружить с моей Грузией, Украиной и любой другой европейской страной. Мы все друзья, поддерживаем друг друга. Мы друзья со Штатами, но Россия хочет все подогнать под себя", – ответил грузин.

Из-за того, что мы их соседи, они говорят: "Если пойдете в НАТО или ЕС – мы убьем вас или сбросим бомбы на твою страну,

– добавил Двалишвили.

Видео горячей пресс-конференции Двалишвили

Напомним, что друг Украины из Грузии не проигрывает все в девяти поединках подряд. Мераб Двалишвили занимает третью строчку в рейтинге UFC в своей категории.