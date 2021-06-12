Шевченко визначився зі складом на 99%

Тренер збірної України заявив, що практично визначився зі складом, який вийде на матч проти Нідерландів. Однак Шевченко відмовився називати голкіпера, який зіграє у першому матчі.

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Не можу сказати, хто з воротарів завтра зіграє. Зі складом я визначився на 99%, але ви все дізнаєтеся завтра перед грою. Зараз нічого говорити не буду, не хочу давати більше інформації. Знаю, що нам буде складно, Нідерланди – стабільна команда з хорошими гравцями, але ми готові,

– зазначив Шевченко.

Наставник "синьо-жовтих" зазначив, що для команди не стане проблемою те, що Нідерланди гратимуть за домашньої підтримки.

Чи зіграє Циганков і Степаненко

Тренер збірної України повідомив, що гравець Динамо Віктор Циганков почувається вже краще. До гри з Нідерландами готується й футболіст Шахтаря Тарас Степаненко.

Сьогодні він буде тренуватися у загальній групі, але ми продовжуємо стежити за його станом. Що стосується Тараса, то він пройшов з нами збори, відіграв практично у всіх товариських іграх, тому як і всі гравці буде завтра готуватися до гри,

– сказав Шевченко.

Футболісти збірної України вважають, що можуть зупинити нідерландців. Тренер команди підтримав своїх гравців.

"У нас є чіткий план на гру. Сучасний футбол вимагає балансу як обороні, так і в атаці. Якщо ми зможемо абсолютно правильно дотримуватися цього балансу, то, думаю, у нас однозначно будуть шанси домогтися того позитивного результату, якого ми будемо заслуговувати", – резюмував Шевченко.