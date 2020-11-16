В понедельник, 16 ноября, в 20:30 должна была состояться пресс-конференция главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко с помощью программы Zoom.

Обычную пресс-конференцию отменили из-за новых случаев коронавируса, которые были зафиксированы в составе сборной Украины, пишет 24 канал.

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Пресс-конференцию решили провести с помощью программы Zoom, однако у журналистов, вопросов не было, поэтому новой информации о состоянии дел в сборной мы не получили.

16 ноября должны быть результаты дополнительных тестов на коронавирус. Новые случаи в команде могут заставить власть Швейцарии отменить или перенести матч.

Швейцария – Украина: главное о матче

Команды должны встретиться 17 ноября в Люцерне. Матч должен начаться в 21:45.

Однако игра находится под угрозой срыва. Все потому, что в сборной Украины снова вспышка коронавируса – больны трое игроков.

Украина ожидает решения местных властей о возможности проведения матча.

Если же игра состоится, украинской команде достаточно не проиграть. В турнирной таблице "сине-желтые" опережают Швейцарию на 3 очка.