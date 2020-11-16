У понеділок, 16 листопада, о 20:30 мала відбутися пресконференція головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка через програму Zoom.

Звичайну пресконференцію скасували через нові випадки коронавірусу, які були зафіксовані у складі збірної України, пише 24 канал.

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Пресконференцію вирішили провести через програму Zoom, однак у журналістів, питань не було, тому нової інформації про стан справ у збірній ми не отримали.

16 листопада повинні бути результати додаткових тестів на коронавірус. Нові випадки в команді можуть змусити владу Швейцарії скасувати або перенести матч.

Швейцарія – Україна: головне про матч

Команди мають зустрітися 17 листопада у Люцерні. Матч повинен розпочатися о 21:45.

Однак гра перебуває під загрозою зриву. Все тому, що в збірній України знову спалах коронавірусу – хворі троє гравців.

Україна очікує рішення місцевої влади щодо можливості проведення матчу.

Якщо ж гра відбудеться, українській команді достатньо не програти. У турнірній таблиці "синьо-жовті" випереджають Швейцарію на 3 очки.