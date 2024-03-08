Огласит финальную заявку сборной Украины: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

В пятницу, 8 марта, главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров даст пресс-конференцию в Доме футбола в Киеве. Во время общения будет объявлена заявка "сине-желтых" на мартовский сбор.

Сергей Ребров объявит финальную заявку главной команды страны на матч против Боснии и Герцеговины. Полуфинал плей-офф отбора на Евро-2024 состоится 21 марта на поле боснийцев в городе Зеница на стадионе "Билино Поле".

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Ребров объявит заявку сборной Украины

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины объявило предварительный основной и резервный списки сборной на матч в марте. Однако она не была финальной, ведь там были футболисты, которых уже точно нет в списке Реброва.

Начало пресс-конференции Сергея Реброва 8 марта в 12:00.

Накануне в УАФ объявили первого соперника "сине-желтых" во время возможной подготовки к финальной части чемпионата Европы-2024. Подопечные Реброва 11 июня сыграют против Молдовы.

Отметим, что победитель матча Босния и Герцеговина – Украина выйдет в финал плей-офф отбора на Евро-2024, в котором сойдутся с триумфатором поединка Израиль – Исландия (21 марта). Решающая встреча состоится 26 марта.

Пресс-конференция Сергея Реброва: смотрите видео