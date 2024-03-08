Сергій Ребров оголосить фінальну заявку головної команди країни на матч проти Боснії і Герцеговини. Півфінал плей-оф відбору на Євро-2024 відбудеться 21 березня на полі боснійців у місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле".
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Ребров оголосить заявку збірної України
Раніше Міністерство молоді та спорту України оголосило попередній основний та резервний списки збірної на матч у березні. Однак вона не була фінальною, адже там були футболісти, яких вже точно немає у списку Реброва.
Напередодні в УАФ оголосили першого суперника "синьо-жовтих" під час можливої підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи-2024. Підопічні Реброва 11 червня зіграють проти Молдови.
Відзначимо, що переможець матчу Боснія і Герцеговина – Україна вийде у фінал плей-оф відбору на Євро-2024, у якому зійдуться із тріумфатором поєдинку Ізраїль – Ісландія (21 березня). Вирішальна зустріч відбудеться 26 березня.
Пресконференція Сергія Реброва: дивіться відео