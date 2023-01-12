Победители ежегодной премии FIFA The Best 2023 станут известны 27 февраля на церемонии в Париже. Список соискателей Международная федерация футбола опубликовала на официальном сайте.
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Лучших определят в восьми номинациях. Они включают лучший футболист, вратарь и тренер среди мужчин и женщин. Кроме того, ФИФА наградит автора лучшего гола (премия Ференца Пушкаша) и определит лучших фанатов.
На звание лучшего игрока 2022 претендуют практически все герои Мундиаля-2022: Месси, Мбаппе, Модрич, Альварес. Есть среди номинантов прошлогодний обладатель премии Роберт Левандовски.
Лучший футболист
- Хулиан Альварес (Аргентина, Манчестер Сити)
- Джуд Беллингем (Англия, Боруссия Дортмунд)
- Карим Бензема (Франция, Реал Мадрид)
- Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)
- Эрлинг Холланд (Норвегия, Манчестер Сити)
- Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
- Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)
- Роберт Левандовский (Польша, Барселона)
- Садио Мане (Сенегал, Бавария Мюнхен)
- Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)
- Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)
- Лука Модрич (Хорватия, Реал Мадрид)
- Неймар (Бразилия, ПСЖ)
- Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
На звание лучшего тренера претендуют наставник чемпионов мира Лионель Скалони и коуч команды-открытия ЧМ-2022 сборной Марокко Валид Реграги.
Лучший тренер
- Карло Анчелотти (Реал Мадрид)
- Дидье Дешам (Франция)
- Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- Валид Реграги (Марокко)
- Лионель Скалони (Аргентина)
За звание лучшего голкипера сразятся скандальный аргентинец Эмилиано Мартинес, вратарь Марокко Буну и конкурент Андрея Лунина в Реале Тибо Куртуа.
Лучший вратарь
- Алиссон (Бразилия, Ливерпуль)
- Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити)
- Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
- Яссин Буну (Марокко, Севилья)
Напомним, премия FIFA The Best существует с 2016 года. Наибольшее количество наград в номинации "Лучший игрок" у Роберта Левандовского и Криштианы Роналды (по две).