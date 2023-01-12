Победители ежегодной премии FIFA The Best 2023 станут известны 27 февраля на церемонии в Париже. Список соискателей Международная федерация футбола опубликовала на официальном сайте.

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Лучших определят в восьми номинациях. Они включают лучший футболист, вратарь и тренер среди мужчин и женщин. Кроме того, ФИФА наградит автора лучшего гола (премия Ференца Пушкаша) и определит лучших фанатов.

На звание лучшего игрока 2022 претендуют практически все герои Мундиаля-2022: Месси, Мбаппе, Модрич, Альварес. Есть среди номинантов прошлогодний обладатель премии Роберт Левандовски.

Лучший футболист

Хулиан Альварес (Аргентина, Манчестер Сити)

Джуд Беллингем (Англия, Боруссия Дортмунд)

Карим Бензема (Франция, Реал Мадрид)

Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)

Эрлинг Холланд (Норвегия, Манчестер Сити)

Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)

Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)

Роберт Левандовский (Польша, Барселона)

Садио Мане (Сенегал, Бавария Мюнхен)

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)

Лука Модрич (Хорватия, Реал Мадрид)

Неймар (Бразилия, ПСЖ)

Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

На звание лучшего тренера претендуют наставник чемпионов мира Лионель Скалони и коуч команды-открытия ЧМ-2022 сборной Марокко Валид Реграги.

Лучший тренер

Карло Анчелотти (Реал Мадрид)

Дидье Дешам (Франция)

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

Валид Реграги (Марокко)

Лионель Скалони (Аргентина)

За звание лучшего голкипера сразятся скандальный аргентинец Эмилиано Мартинес, вратарь Марокко Буну и конкурент Андрея Лунина в Реале Тибо Куртуа.

Лучший вратарь

Алиссон (Бразилия, Ливерпуль)

Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити)

Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)

Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Яссин Буну (Марокко, Севилья)

Важно! Победитель в каждой номинации определяется путем голосования журналистов, тренеров и игроков сборных, а также болельщиков на сайте ФИФА. До 3 февраля каждый может выбрать лучших в соответствующих категориях.

Напомним, премия FIFA The Best существует с 2016 года. Наибольшее количество наград в номинации "Лучший игрок" у Роберта Левандовского и Криштианы Роналды (по две).