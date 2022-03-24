Премьер-министр Великобритании предложил провести в Украине Евро-2028 по футболу
Источник:The Guardian
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2028 года в Украине. Также он прокомментировал желание россиян подать заявку на турнир.
Джонсон высмеял россиян
Главным претендентом стать хозяином континентального первенства являются Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия и Ирландия, подавшие совместную заявку. Джонсон считает абсурдной идею россиян принять Евро-2028.
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Он считает, что лучше "передать" турнир украинцам.
"Мнение о том, что в России прямо сейчас возникает какая-то идея проведения футбольного турнира или любого культурного мероприятия, выходит за рамки сатиры", – сказал Джонсон.
Я не могу поверить, что кто-то серьезно рассмотрит их предложение, и да, я думаю, что лучше было бы, если бы все российские силы немедленно ушли из Украины, а турнир передали украинцам,
– подчеркнул премьер-министр Великобритании
Сборная России по футболу окончательно упустила шансы выступить на чемпионате мира-2022.
- 24 марта Россия должна сыграть против сборной Польши. Однако с оккупантами играть никто не желает. ФИФА также придерживается мнения, что с агрессорами играть не стоит. Поэтому сборная Российской Федерации отстранена от каких-либо турниров.
- Польша же автоматически вышла в финал стыков, где сыграет с Чехией или Швецией. Заменить Россию в стыках могли Словакия или Венгрия. Однако у каждой из этих команд уже запланированы матчи, и их отмена приведет к потерям.