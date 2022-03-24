Джонсон висміяв росіян

Головним претендентом стати господарем континентальної першості є Англія, Уельс, Шотландія, Північна Ірландія та Ірландія, які подали спільну заявку. Джонсон вважає абсурдною ідею росіян прийняти Євро-2028.

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Він вважає, що краще "передати" турнір українцям.

"Думка про те, що в Росії прямо зараз виникає якась ідея проведення футбольного турніру або будь-якого культурного заходу, виходить за рамки сатири", – сказав Джонсон.

Я не можу повірити, що хтось серйозно розгляне їхню пропозицію, і так, я думаю, що краще Все було б, якби всі російські сили негайно пішли з України, а турнір передали українцям,

– наголосив прем'єр-міністр Великої Британії

Збірна Росії з футболу остаточно втратила шанси виступити на чемпіонаті світу-2022.