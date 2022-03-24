Джонсон висміяв росіян
Головним претендентом стати господарем континентальної першості є Англія, Уельс, Шотландія, Північна Ірландія та Ірландія, які подали спільну заявку. Джонсон вважає абсурдною ідею росіян прийняти Євро-2028.
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Він вважає, що краще "передати" турнір українцям.
"Думка про те, що в Росії прямо зараз виникає якась ідея проведення футбольного турніру або будь-якого культурного заходу, виходить за рамки сатири", – сказав Джонсон.
Я не можу повірити, що хтось серйозно розгляне їхню пропозицію, і так, я думаю, що краще Все було б, якби всі російські сили негайно пішли з України, а турнір передали українцям,
– наголосив прем'єр-міністр Великої Британії
Збірна Росії з футболу остаточно втратила шанси виступити на чемпіонаті світу-2022.
- 24 березня Росія мала б зіграти проти збірної Польщі. Проте з окупантами грати ніхто не хоче. ФІФА також дотримується думки, що з агресорами грати не варто. Тому збірна Російської Федерації відсторонена від будь-яких турнірів.
- Натомість Польща автоматично вийшла у фінал стиків, де зіграє із Чехією чи Швецією. Замінити Росію у стиках могли Словаччина чи Угорщина. Однак у кожної з цих команд вже заплановані матчі, і їхнє скасування призведе до втрат.