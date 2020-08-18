Украинская Премьер-лига дала старт созданию УПЛ ТВ. Во вторник, 18-го августа, состоялось Общее собрание участников украинской Премьер-Лиги. На нем было принято решение создать рабочую группу, которая займется практической реализацией вопроса.

Сайт лиги сообщает, что после конструктивного обсуждения клубы договорились создать рабочую группу, которая займется практической реализацией вопроса.

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Детали проекта

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии Tribuna.com рассказал о ходе работы над созданием УПЛ ТВ.

Он заявил, что клубы поддержали идею УПЛ ТВ, благодаря чему была создана рабочая группа. Впрочем, Дикий отказался рассказать детали проекта.

Пока не комментируем. На следующей неделе планируется первое заседание рабочей группы, где обсудят все это подробнее. После этого уже сможем что-то комментировать конкретно,

– заявил Дикий.

В рабочую группу войдут представители всех клубов УПЛ и представители премьер-лиги и УАФ.

Также Дикий рассказал, что УПЛ ТВ планируют запустить со следующего сезона.