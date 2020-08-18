Українська Прем'єр-ліга дала старт створенню УПЛ ТВ. У вівторок, 18-го серпня, відбулися Загальні збори учасників української Прем’єр-Ліги. На них було прийняте рішення створити робочу групу, яка займеться практичною реалізацією питання.

Сайт ліги повідомляє, що після конструктивного обговорення клуби домовилися створити робочу групу, яка займеться практичною реалізацією питання.

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Деталі проєкту

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі Tribuna.com розповів про хід роботи над створенням УПЛ ТВ.

Він заявив, що клуби підтримали ідею УПЛ ТВ, завдяки чому було створено робочу групу. Втім, Дикий відмовився розповісти деталі проєкту.

Поки не коментуємо. Наступного тижня планується перше засідання робочої групи, де обговорять все це докладніше. Після цього вже зможемо щось коментувати конкретно,

– заявив Дикий.

У робочу групу увійдуть представники всіх клубів УПЛ та представники прем'єр-ліги і УАФ.

Також Дикий розповів, що УПЛ ТВ планують запустити з наступного сезону.