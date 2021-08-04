Преемник Шевченко: Ребров в ближайшее время возглавит сборную Украины, – СМИ
Источник:champion.com.ua
Сборная Украины по футболу уже в ближайшее время может получить нового главного наставника. Им должен стать Сергей Ребров.
Новый наставник уже на пороге сборной Украины
По информации издания, именно 47-летний наставник будет преемником Андрея Шевченко в "сине-желтой" команде. Все будет решено в ближайшее время.
Читайте также Ребров рассказал о возможности возглавить сборную Украины и отличии от работы в клубе
Сейчас Сергей Ребров имеет действующий контракт с Аль-Айном, который возглавил в начале июня 2021 года. Украинский тренер уже провел беседы с агентами о досрочном расторжении соглашения с клубом из ОАЭ. Все ради украинской сборной.Контракт Реброва с Аль-Айном рассчитан до конца июня 2025 года.
До переезда в Аль-Айн Ребров возглавлял киевское Динамо, Аль-Ахли и венгерский Ференцварош. Конкурентом Реброва на пост главного тренера сборной Украины был легендарный наставник Мирон Маркевич. Но чаши весов склонились на сторону экс-тренера киевлян.
- На 9 августа запланировано заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерском штабе сборной Украины. Ему придется готовить команду к матчам отбора чемпионата мира-2022. Ближайшие матчи отбора для "сине-желтых" – 1 сентября на выезде со сборной Казахстана и 4 сентября дома с французами.
Шевченко покинул сборную Украины: главное
- В первый день августа стало известно, что контракт Шевченко с УАФ подошел к своему завершению. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу. Вместе с ним больше в "сине-желтой" команде не будет работать помощник украинца Андреа Малдера.
- Еще летом 2020 года в УАФ предложили Шевченко новое соглашение на 2,5 года, а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.
- Наставнику удалось на мажорной ноте покинуть сборную. Шевченко вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.