Преемник Энрике в Испании: потенциальный тренер провалил ЧМ-2022 со своей сборной

Луис Энрике, скорее всего, покинет сборную Испании. В таком случае его сможет заменить бывший тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Испанские СМИ еще до начала ЧМ-2022 предсказывали уход Энирке из сборной Испании. К тому же, "Фурия роха" сенсационно уступила сборной Марокко в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти. Это может подтолкнуть Энрике покинуть команду.

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Потенциальный новичок

Но в таком случае есть альтернатива. Роберто Мартинес, недавно покинувший сборную Бельгии, уже претендует на пост главного коуча испанцев. 1 декабря Мартинес сообщил, что покидает должность наставника бельгийцев.

Но вот последние результаты Роберто Мартинеса не впечатляют. На ЧМ-2022 его команда не вышла из группы. Бельгия в группе F сформировала квартет со сборными Хорватии, Марокко и Канады, которую преодолели африканцы и хорваты. Выходит, что сборная Марокко своими триумфами довела до увольнения двух тренеров топ-сборных.

Хотя в 2018 году сборная Бельгии под руководством Роберто Мартинеса заняла третье место на чемпионате мира. В полуфинале они уступили сборной Франции (1:0), а в матче за бронзу одолели Англию (2:0).

Луис Энрике снова может вернуться в тренерство клубов. Испанцы сватают в Атлетико Мадрид и Манчестер Юнайтед.