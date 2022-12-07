Одной из главных сенсаций матчей 1/8 финала чемпионата мира стал вылет сборной Испании от Марокко. Главный тренер "фурии рохи" Луис Энрике прокомментировал фиаско своей команды.

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Луис Энрике взял ответственность на себя

Наставник испанцев отметил, что его подопечные имели значительное преимущество в матче, но не смогли вырвать победу из-за рокового невезения.

"Футбол – отличный вид спорта, но с такой особенностью, что команда может выиграть без атак. Мы доминировали в этом матче. У нас было 11 ударов, но в ворота попали один раз. Была штанга у Сарабии. Пенальти нас подвели, но я горжусь командой.

Пенальти – моя ответственность. Я выбрал первых трех игроков, а остальные решают сами футболисты. Четвертого даже не пришлось отправлять пробивать пенальти. Я извиняюсь перед болельщиками сборной Испании, потому что они очень хорошо поддерживали, переживали за нас. Извините", – сказал Энрике.

Стоит отметить, что сборная Испании была одной из самых молодых команд на Мундиале. В первом туре испанцы разбили Коста-Рику 7:0, сделав весомую заявку на дальнейшие успехи.

Однако в следующих поединках команда Энрике больше разочаровывала. В матче второго тура испанцы сыграли вничью с Германией (1:1), а в заключительном поединке группового этапа уступили Японии (1:2). Вылет сборной Испании в стадии 1/8 финала стал закономерным итогом нестабильной игры команды.

Напомним, Луис Энрике возглавлял сборную Испании с июля 2018 года. На чемпионате Европы 2020 "фурия роха" дошла до полуфинала турнира, где в серии послематчевых пенальти уступила Италии.