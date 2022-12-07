Іспанські ЗМІ ще до початку ЧС-2022 пророкували відхід Енірке зі збірної Іспанії. До того ж всього, "Фурія роха" сенсаційно поступилась збірній Марокко у 1/8 фіналу у серії післяматчевих пенальті. Це може підштовхнути Енріке залишити команду.

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Потенційний новачок

Та у такому випадку є альтернатива. Роберто Мартінес, який нещодавно залишив збірну Бельгії, уже претендує на пост головного коуча іспанців. 1 грудня Мартінес повідомив, що залишає посаду наставника бельгійців.

Та от останні результати Роберто Мартінеса не вражають. На ЧС-2022 його команда не вийшла з групи. Бельгія у групі F сформувала квартет зі збірними Хорватії, Марокко та Канади, яку подолали африканці та хорвати. Виходить, що збірна Марокко своїми тріумфами довела до звільнення двох тренерів топ-збірних.

Хоча, у 2018 році збірна Бельгії під керівництвом Роберто Мартінеса взяла третє місце на чемпіонаті світу. У півфіналі вони поступились збірній Франції (1:0), а у матчі за бронзу здолали Англію (2:0).

До речі, Луїс Енріке знову може повернутись до тренерства клубів. Іспанця сватають у Атлетико Мадрид та Манчестер Юнайтед.