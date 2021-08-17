Шансы Украины в Пекине
Вадим Гутцайт объективно оценил шансы украинских олимпийцев в Пекине и принял во внимание развитие зимних видов спорта. По его мнению, украинские спортсмены имеют хорошие шансы получить награды в биатлоне, фристайле и лыжных гонках.
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Однако Вадим Маркович не исключает, что кто-то из новых лиц может выстрелить на Олимпиаде-2022.
Министр заверил, что олимпийцы получат все необходимое для подготовки к участию в соревнованиях. Вспомнили в разговоре и саночника Андрея Мандзия, который собственноручно дома мастерит свои сани.
Хочу вам сказать, что саночник Мандзий или другие спортсмены, которые получат лицензии, стопроцентно получат все оборудование, которое им необходимо для подготовки и участия в Олимпиаде,
– пообещал Гутцайт.
- Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля и продлятся до 20 февраля 2022 года. На соревнованиях будут розыгрыши 98 комплектов наград в 7 видах спорта (15 дисциплинах).
- Более 3 тысяч спортсменов из 88 стран будут соревноваться за награды.