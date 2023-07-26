Представители Аль-Хилаля проведут встречу с Килианом Мбаппе в течение недели. Саудиты могут утащить нападающего из-под носа Реала.

Достойно внимания Единственный привлекает внимание: замена Месси повлекла за собой пустоту на арене Интер Майами – забавное видео

Гнут свою линию

История Килиана Мбаппе в ПСЖ уже подошла к концу, однако до сих пор не известно, где же звездный футболист продолжит свою карьеру. Форвард отсутствует в лагере столичного коллектива, который проводит сбор-турне по Японии, поскольку Мбаппе якобы выставлен на трансфер. Ситуацией, зависшей вокруг Килиана, пытаются воспользоваться сразу несколько именитых коллективов, таких как: Реал, Ливерпуль, Арсенал и ниши. Однако в борьбу за талантливого игрока вступил клуб, с которым ни один из вышеперечисленных не сможет посоревноваться в финансовом плане. Речь идет об Аль-Хилале из Саудовской Аравии.

Представители азиатского коллектива работают над трансфером Мбаппе и уже запланировали встречу с футболистом. Делегация Саудовского клуба прибудет в Париж, чтобы провести встречу с 24-летним французом и представить ему их предложение. Представители Аль-Хилаля предложат перейти Килиану в Саудовскую Аравию на один год (ранее коллектив настаивал на договоренности на два года). К тому же, француз по завершению контракта сможет покинуть Аль-Хилаль даром, что не будет обязывать Мбаппе оставаться в азиатском чемпионате.

Более того, звездный футболист будет получать невероятные средства в Саудовской Аравии, поскольку Аль-Хилаль готов платить нападающему 200 миллионов евро в год, а также доплюсовать коммерческие соглашения и право изображения, благодаря чему зарплата Мбаппе может вырасти до 700 миллионов в саудовском коллективе. Также стоит отметить, что ПСЖ все еще уверен, что Килиан договорился о контракте с Реалом.

Напомним. Тот же Аль-Хилаль активно пытался пригласить в свой коллектив Лионеля Месси, предлагая аргентинцу заработную плату в размере 600 миллионов евро в год, однако даже заоблачные суммы не совратили многократного обладателя "Золотого мяча".

Звездные футболисты, перешедшие в Саудовскую Аравию