Представники Аль-Хілаля проведуть зустріч із Кіліаном Мбаппе протягом тижня. Саудити можуть поцупити нападника з-під носу Реала.

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Гнуть свою лінію

Історія Кіліана Мбаппе у ПСЖ уже добігла свого кінця, проте до цих пір не відомо, де ж зірковий футболіст продовжить свою кар'єру. Форвард відсутній у таборі столичного колективу, який проводить збір-турне Японією, оскільки Мбаппе нібито виставлений на трансфер. Ситуацією, яка зависла довкола Кіліана намагаються скористатися відразу декілька іменитих колективів, таких як: Реал, Ліверпуль, Арсенал та ніші. Проте у боротьбу за талановитого гравця вступив клуб, з яким жоден вищеперелічених не зможе позмагатися у фінансовому плані. Мова йде про Аль-Хілаль із Саудівської Аравії.

Представники азійського колективу працюють над трансфером Мбаппе і уже запланували зустріч із футболістом. Делегація саудівського клубу прибуде у Париж, щоб провести зустріч з 24-річним французом та представити йому їхню пропозицію. Представники Аль-Хілаля запропонують перейти Кіліану у Саудівську Аравію на один рік (раніше колектив наполягав на домовленості на два роки). До того ж француз по завершенню контракту зможе покинути Аль-Хілаль задарма, що не буде зобов'язувати Мбаппе залишатись у азійському чемпіонаті.

Ба більше, зірковий футболіст отримуватиме неймовірні кошти у Саудівській Аравії, оскільки Аль-Хілаль готовий платити нападнику 200 мільйонів євро на рік, а також доплюсувати комерційні угоди та право зображення, завдяки чому зарплатня Мбаппе може зрости до 700 мільйонів у саудівському колективі. Також варто відзначити, що ПСЖ все ще переконаний, що Кіліан домовився про контракт з Реалом.

Нагадаємо. Той ж Аль-Хілаль активно намагався запросити у свій колектив Ліонеля Мессі, пропонуючи аргентинцю заробітню плату у розмірі 600 мільйонів євро на рік, проте навіть захмарні суми не спокусили багаторазового володаря "Золотого м'яча".

Зіркові футболісти, які перейшли у Саудівську Аравію