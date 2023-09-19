К старту ЛЧ готовы: наставник Шахтера рассказал о положении дел в команде перед матчем с Порту

Во вторник, 19 сентября, донецкий Шахтер сыграет матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Соперником "горняков" станет португальский Порту.

Чемпион Украины будет принимать соперника на условно домашнем стадионе в Гамбурге. Игра начнется в 22:00 по Киеву.

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Команда готова к поединку

Главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции к поединку с Порту. Он рассказал, что думает об избрании домашним стадионом арену в Гамбурге и объяснил, почему пришлось переезжать из Польши, где "горняки" играли в прошлом году.

"Во-первых, я думаю, что клуб решил играть здесь исходя из возможностей. Должны принимать во внимание тот факт, что в прошлом году еврокубковые матчи проводились в Варшаве, а в этом сезоне варшавская Легия также попала в еврокубки, следовательно, у нас были бы две команды, которые будут играть в Европе, и это может снизить интерес людей к посещению матчей.

После этого клубу стало известно, что в Гамбурге есть интерес к международным играм. Поэтому, если ориентироваться на продажу билетов, это было отличное решение. Здесь мы встретимся с очень хорошими командами. Удовлетворены этим переездом, качеством стадиона и всем остальным", – сказал нидерландец.

Ван Леувен заявил, что, несмотря на отсутствие основных защитников команды из-за травм (Чигринский, Матвиенко, Бондарь), коллектив готов к поединку и рассказал, как чувствует себя Дмитрий Резник, у которого накануне погиб брат на фронте:

Некоторые защитники выбыли еще несколько недель назад, и, на мой взгляд, другие игроки хорошо поработали за это время на их позициях. Нам их не хватит, но у нас достаточно качественных футболистов, чтобы продолжать прогрессировать. Дмитрий приехал вместе с командой, поэтому с ним все хорошо.

Нидерландский специалист поделился мыслями по поводу будущего соперника и рассказал, что давно следит за этим клубом. В частности, Патрик заявил, что Порту имеет схожие с ним представления о футболе.

"Как тренеры, мы всегда внимательно наблюдаем за командами, на которые интересно смотреть, чтобы узнать их качества и стиль футбола. В прошлых сезонах Порту всегда был одной из команд, на которых я обращал внимание, потому что они имеют схожие с моими представления о футболе и развитии игроков, обеспечивают им возможность играть в первой команде. Также все эти годы в футболе у нас есть друзья, которые работают с Порту, поэтому всегда приятно встретиться с ними", – заявил наставник "горняков".

Также нидерландец рассказал о положении дел в украинском футболе и влиянии войны на развитие игры номер один в мире:

Для меня это второй опыт в Украине: в более легкие для страны времена там развивал свою карьеру тренера в Шахтере, был директором Академии. В прошлом году отправился в Украину, чтобы стать тренером в другом клубе, и ситуация была совсем другой. Больше трудностей при проведении игр и передвижений между городами – это занимает больше времени, есть особенности, связанные с войной.



Все клубы, играющие в УПЛ, делают все возможное, чтобы организовать нормальный чемпионат для всех болельщиков. В этом году такая ситуация продолжается. Футбол в Украине все еще прогрессирует, молодым игрокам из местных команд предоставляется больше возможностей для развития.

В конце ван Леувен подчеркнул, что еврокубковые матчи являются важной площадкой для "горняков". Ведь она позволяет сообщить людям в мире о ситуации в Украине и дает футболистам возможность прогрессировать благодаря конкурентной среде.