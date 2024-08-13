Динамо потеряло двух игроков перед важной игрой в Лиге чемпионов
Источник:Динамо Киев
Во вторник, 13 августа, состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них Рейнджерс на своем поле будет принимать киевское Динамо.
"Бело-синие" уже прибыли в Глазго. Накануне состоялась предматчевая пресс-конференция.
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Что сказали представители Динамо перед игрой
В ней приняли участие главный тренер Динамо Александр Шовковский и полузащитник Владимир Бражко. Среди прочего наставник киевлян рассказал о кадровой ситуации в команде и назвал игроков, которые точно не помогут киевлянам в Шотландии.
Точно не сможет помочь нам Владимир Шепелев, он получил повреждение и сейчас восстанавливается в Украине. Так же Николай Михайленко получил небольшое повреждение и не прилетел с нами – решили, что нет смысла ему с поврежденным голеностопом переживать два перелета, поскольку это дополнительная нагрузка. А так все остальные готовы выйти на футбольное поле,
– заявил Шовковский.
Поэтому Динамо в матче с Рейнджерс может рассчитывать на следующих игроков, которые прибыли в Глазго:
- Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун;
- Защитники: Владислав Дубинчак, Александр Тымчик, Денис Попов, Кристиан Биловар, Константин Вивчаренко, Брайан Себальйос, Навин Малыш, Тарас Михавко;
- Полузащитники: Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Александр Караваев, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Назар Волошин, Самба Диалло, Владимир Бражко, Александр Пихаленок, Джастин Лонвейк, Максим Брагару;
- Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат, Матвей Пономаренко.
Также своими ожиданиями от игры поделился Владимир Бражко. Он заявил, что команда осознает важность поединка и настроена исключительно на победу:
Состояние команды хорошее. В последнем матче, в чемпионате против Вереса, удалось одержать победу, поэтому у всех хорошее настроение, готовимся к матчу с Рейнджерс. Готовились в обычном режиме, все понимают ответственность и важность этой игры. Нам нужно здесь победа, чтобы пройти в следующий этап. Будем делать все ради этого.
Полная пресс-конференция с участием представителей Динамо: смотрите видео
Напомним, что матч Рейнджерс – Динамо начнется в 21:45 по Киеву. Победитель встретится в следующем раунде с сильнейшим из пары Зальцбург – Твенте.