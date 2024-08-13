"Бело-синие" уже прибыли в Глазго. Накануне состоялась предматчевая пресс-конференция.

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Что сказали представители Динамо перед игрой

В ней приняли участие главный тренер Динамо Александр Шовковский и полузащитник Владимир Бражко. Среди прочего наставник киевлян рассказал о кадровой ситуации в команде и назвал игроков, которые точно не помогут киевлянам в Шотландии.

Точно не сможет помочь нам Владимир Шепелев, он получил повреждение и сейчас восстанавливается в Украине. Так же Николай Михайленко получил небольшое повреждение и не прилетел с нами – решили, что нет смысла ему с поврежденным голеностопом переживать два перелета, поскольку это дополнительная нагрузка. А так все остальные готовы выйти на футбольное поле,

– заявил Шовковский.

Поэтому Динамо в матче с Рейнджерс может рассчитывать на следующих игроков, которые прибыли в Глазго:

Вратари : Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун;

: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун; Защитники : Владислав Дубинчак, Александр Тымчик, Денис Попов, Кристиан Биловар, Константин Вивчаренко, Брайан Себальйос, Навин Малыш, Тарас Михавко;

: Владислав Дубинчак, Александр Тымчик, Денис Попов, Кристиан Биловар, Константин Вивчаренко, Брайан Себальйос, Навин Малыш, Тарас Михавко; Полузащитники : Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Александр Караваев, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Назар Волошин, Самба Диалло, Владимир Бражко, Александр Пихаленок, Джастин Лонвейк, Максим Брагару;

: Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Александр Караваев, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Назар Волошин, Самба Диалло, Владимир Бражко, Александр Пихаленок, Джастин Лонвейк, Максим Брагару; Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат, Матвей Пономаренко.

Также своими ожиданиями от игры поделился Владимир Бражко. Он заявил, что команда осознает важность поединка и настроена исключительно на победу:

Состояние команды хорошее. В последнем матче, в чемпионате против Вереса, удалось одержать победу, поэтому у всех хорошее настроение, готовимся к матчу с Рейнджерс. Готовились в обычном режиме, все понимают ответственность и важность этой игры. Нам нужно здесь победа, чтобы пройти в следующий этап. Будем делать все ради этого.

Полная пресс-конференция с участием представителей Динамо: смотрите видео

Напомним, что матч Рейнджерс – Динамо начнется в 21:45 по Киеву. Победитель встретится в следующем раунде с сильнейшим из пары Зальцбург – Твенте.