"Біло-сині" вже прибули у Глазго. Напередодні відбулася передматчева пресконференція.

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Що сказали представники Динамо перед грою

У ній взяли участь головний тренер Динамо Олександр Шовковський і півзахисник Володимир Бражко. Серед іншого наставник киян розповів про кадрову ситуацію в команді та назвав гравців, які точно не допоможуть киянам у Шотландії.

Точно не зможе допомогти нам Володимир Шепелєв, він отримав ушкодження й наразі відновлюється в Україні. Так само Микола Михайленко отримав невелике ушкодження і не прилетів із нами – вирішили, що немає сенсу йому з ушкодженим гомілкостопом переживати два перельоти, оскільки це додаткове навантаження. А так усі інші готові вийти на футбольне поле,

– заявив Шовковський.

Тож Динамо в матчі з Рейнджерс може розраховувати на наступних гравців, які прибули у Глазго:

Воротарі : Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун;

: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун; Захисники : Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик, Денис Попов, Крістіан Біловар, Костянтин Вівчаренко, Браян Себальйос, Навін Малиш, Тарас Михавко;

: Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик, Денис Попов, Крістіан Біловар, Костянтин Вівчаренко, Браян Себальйос, Навін Малиш, Тарас Михавко; Півзахисники : Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Олександр Караваєв, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Назар Волошин, Самба Діалло, Володимир Бражко, Олександр Піхальонок, Джастін Лонвейк, Максим Брагару;

: Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Олександр Караваєв, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Назар Волошин, Самба Діалло, Володимир Бражко, Олександр Піхальонок, Джастін Лонвейк, Максим Брагару; Нападники: Владислав Супряга, Владислав Ванат, Матвій Пономаренко.

Також своїми очікуваннями від гри поділився Володимир Бражко. Він заявив, що команда усвідомлює важливість поєдинку та налаштована виключно на перемогу:

Стан команди хороший. В останньому матчі, у чемпіонаті проти Вереса, вдалося здобути перемогу, тому у всіх гарний настрій, готуємося до матчу з Рейнджерс. Готувалися у звичному режимі, всі розуміють відповідальність та важливість цієї гри. Нам потрібно тут перемога, щоб пройти до наступного етапу. Будемо робити все заради цього.

Повна пресконференція за участі представників Динамо: дивіться відео

Нагадаємо, що матч Рейнджерс – Динамо розпочнеться о 21:45 за Києвом. Переможець зустрінеться у наступному раунді із сильнішим із пари Зальцбург – Твенте.