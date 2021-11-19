По мнению игрока, ранее его не вызывали в национальную команду из-за решения Шевченко.

К слову Ракицкий больше не нужен чемпиону России: футболист готов вернуться в Украину

Изменилось ли что-то после ухода Шевченко? Нет, все то же самое. Все в сборные едут, а я здесь тренируюсь,

– заявил он.

Ракицкий готов приехать в сборную Украины, если его позовут. Пока же он доволен тем, что его бывшие партнеры обыграли боснийцев.

"Они – молодцы, заслуженно победили. В первом тайме наш вратарь Бущан невероятный мяч поезд, а во втором на классе додавили. Мне непонятно, как Украина ни разу не победила Казахстан и дома сыграла вничью с финнами. Это раздражает, но, слава Богу, выиграли. Осталось пройти стыки. Думаю, праздник будет на нашей улице", – уверен Ярослав.

Что известно о Ракицком