На думку гравця, раніше його не викликали до національної команди через рішення Шевченка.

До слова Ракіцький більше не потрібний чемпіону Росії: футболіст готовий повернутися в Україну

Чи змінилося щось після відходу Шевченка? Ні, все те саме. Усі до збірних їдуть, а я тут тренуюся,

– заявив він.

Ракіцький готовий приїхати до збірної України, якщо його покличуть. Поки що ж він задоволений тим, що його колишні партнери обіграли боснійців.

"Вони – молодці, заслужено перемогли. У першому таймі наш воротар Бущан неймовірний м'яч потяг, а у другому на класі додавили. Мені незрозуміло, як Україна жодного разу не перемогла Казахстан і вдома зіграла внічию з фінами. Це дратує, але, дякувати Богу, виграли. Залишилося пройти стики. Думаю, свято буде на нашій вулиці", – впевнений Ярослав.

Що відомо про Ракіцького