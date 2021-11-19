На думку гравця, раніше його не викликали до національної команди через рішення Шевченка.
До слова Ракіцький більше не потрібний чемпіону Росії: футболіст готовий повернутися в Україну
Чи змінилося щось після відходу Шевченка? Ні, все те саме. Усі до збірних їдуть, а я тут тренуюся,
– заявив він.
Ракіцький готовий приїхати до збірної України, якщо його покличуть. Поки що ж він задоволений тим, що його колишні партнери обіграли боснійців.
"Вони – молодці, заслужено перемогли. У першому таймі наш воротар Бущан неймовірний м'яч потяг, а у другому на класі додавили. Мені незрозуміло, як Україна жодного разу не перемогла Казахстан і вдома зіграла внічию з фінами. Це дратує, але, дякувати Богу, виграли. Залишилося пройти стики. Думаю, свято буде на нашій вулиці", – впевнений Ярослав.
Що відомо про Ракіцького
- Контракт 32-річного Ракіцького із Зенітом спливає влітку 2022 року. Transfermarkt оцінює колишнього захисника збірної України у 6 млн євро.
- Ракіцький після переходу із Шахтаря до Зеніту перестав викликатися до збірної України. За національну команду 32-річний захисник провів 54 матчі та забив п'ять м'ячів.
- До цього футболіста критикували за ігнорування гімну України напередодні ігор. Сам Ярослав заявляв, що не співає гімн, адже його завдання не співати, а грати у футбол.