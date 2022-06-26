"Предали украинских теннисистов": экс-украинка раскритиковала решение лишить Уимблдон очков

Уже 27 июня лучшие теннисисты мира поучаствуют в Уимблдоне-2022. Однако участники старейшего турнира не будут зарабатывать очки за свои выступления в мировом рейтинге.

Заневская: Плюс еще к тому же наказали абсолютно всех

Бельгийская теннисистка украинского происхождения Марина Заневская полностью поддержала решение организаторов Уимблдона об отстранении от соревнований россиян и белорусов. Экс-украинка не понимает решения женской теннисной Ассоциации (WTA) лишить старейший турнир рейтинговых очков.

К теме Джокович возмущен отстранением теннисистов России и Белоруссии от Уимблдона

Бывшая украинская теннисистка Марина Заневская, выступающая с 2016 года за Бельгию, поделилась мнением о решении WTA не начислять очки за Уимблдон. 28-летняя одесситка рассказала, что, получив эту информацию, сразу подошла к офису WTA, чтобы те объяснили свой поступок.

По словам Заневской, такое решение Ассоциации показало, что она открыто поддерживает теннисистов враждебных стран. Бывшая украинка уверена, что Ассоциация сделала все, чтобы предать украинских теннисистов.

Они говорят, что они не имели в виду. Но очень больно было видеть, как там уже радовались решению по Уимблдону. Вообще это все очень грустно, теннисные структуры устраивали вот этот Play For Peace и много всего говорят, а когда дело дошло до каких-то реальных действий, то они полностью просто предали украинских игроков и плюс к тому же наказали абсолютно всех,

– рассказала Марина.

"Они поддерживают пять игроков, а перечеркивают остальных"

Заневская не понимает такое решение WTA. Это публичный плевок в спину всем участникам Уимблдона-2022.

"Не знаю, что они будут дальше решать относительно очков, убирать ли с прошлого года или нет. Но... очки и очки, если честно, хуже вещи, чем очки, просто я на самом деле не понимаю их решения, потому что они поддерживают пять игроков, а перечеркивают остальных, сколько там... 200 игроков", – сказала Заневская.

Кто такая Марина Заневская

28-летняя теннисистка, которая с сентября 2016 стала выступать под флагом Бельгии. Родом Марина Заневская из солнечной Одессы, страдающей российской агрессией.

В июне 2011-го еще под украинским флагом стала победительницей юниорских соревнований Гренд Слэм в парном разряде.

Заневская – третья ракетка Бельгии. Марина занимает 68-е место рейтинга WTA. За этот сезон одержала 10 побед и потерпела столько же поражений, не одержала ни одного трофея.

За карьеру заработала 1,3 миллиона долларов призовых.

Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.