Заневська: Плюс ще до того ж покарали абсолютно всіх

Бельгійська тенісистка українського походження Марина Заневська повністю підтримала рішення організаторів Вімблдону про відсторонення від змагань росіян та білорусів. Ексукраїнка не розуміє рішення жіночої тенісної Асоціації (WTA) позбавити найстаріший турнір рейтингових очок.

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Колишня українська тенісистка Марина Заневська, яка виступає з 2016 року за Бельгію, поділилася думкою про рішення WTA не нараховувати очки за Вімблдон. 28-річна одеситка розповіла, що отримавши цю інформацію одразу підійшла до офісу WTA, щоб ті пояснили свій вчинок.

За словами Заневської, таке рішення Асоціації показало, що вона відкрито підтримує тенісистів ворожих країн. Колишня українка впевнена, що Асоціація зробила усе, щоб зрадити українських тенісистів.

Вони кажуть, що вони не це мали на увазі. Але дуже боляче було бачити, як там уже раділи рішенню по Вімблдону. Взагалі це все дуже сумно, тенісні структури влаштовували ось цей Play For Peace і багато всього говорять, а коли справа дійшла до якихось реальних дій, то вони повністю просто зрадили українських гравців і плюс ще до того ж покарали абсолютно всіх,

– розповіла Марина.

"Вони підтримують п'ять гравців, а перекреслюють решту"

Заневська не розуміє такого рішення WTA. Це публічний плювок у спину усім учасникам Вімблдону-2022.

"Не знаю, що вони далі вирішуватимуть щодо очок, чи прибирати з минулого року чи ні. Але... очки та й очки, якщо чесно, гірші є речі, ніж очки, просто я насправді не розумію їхнього рішення, тому що вони підтримують п'ять гравців, а перекреслюють решту, скільки там...200 гравців", – сказала Заневська.

Важливо! Вімблдон-2022 відбуватиметься з 27 червня по 10 липня.

Хто така Марина Заневська