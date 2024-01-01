Украинские футболисты сплотились вокруг помощи Родине, особенно во время войны с Россией. Не забывают наши игроки и о детках.

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Трогательную акцию в канун Нового Года организовали звезды сборной Украины Александр Зинченко и Руслан Малиновский с его женой Роксаной. Ребята не забыли о родной Житомирщине, откуда они родом.

Футболисты организовали праздник для детей из областного центра социально-психологической реабилитации "Солнечный дом". Заведение расположено в Житомире, сейчас в нем находятся 42 детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Как отпраздновали Новый Год в центре "Солнечный дом" в Житомире:

Я очень рада, что можно сделать счастливыми еще кого-нибудь, пусть хотя бы на один день. Помогайте другим, поддерживайте друг друга в трудную минуту, любите и тогда никакие беды нас не одолеют,

– написала Роксана на своей странице в инстаграм.

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К слову, Александр Зинченко принял участие в новогоднем поздравлении от УАФ. Вместе с другими игроками национальной и молодежной сборных футболист Арсенала выразил веру в победу Украины и ее мирное будущее.

Зинченко и Малиновский в сезоне 2023-2024