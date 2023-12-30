Меньше двух дней осталось до окончания 2023 года. Украинская ассоциация футбола выпустила поздравительный ролик для украинцев в честь Нового Года.

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Поздравления игроков сборной Украины

В нем приняли участие игроки национальной и молодежной сборной. Они пожелали болельщикам сил, вдохновения и победы в 2024 году

2023-й научил нас держать удар и шаг за шагом забирать у врага свое. Он научил нас, что недостаточно просто верить в победу. Для победы нужны ежедневные усилия каждого украинца. На футбольном поле и вне его мы всегда помним и болеем воинами, которые сейчас на поле боя. 2023 продолжил возрождение украинского футбола в условиях войны. Через футбол мы доносим миру правду об огромной цене, которую платит наш народ за независимость Украины. Через футбол мы помогаем защитникам Украины, благодаря которым мы можем играть даже во время войны. Нам важно сохранить и приумножить нашу силу и единство в новом 2024 году. Важно вместе сражаться и идти к победе. Мирное небо и осуществление мечты в новом году. С Новым Годом! Слава Украине! Героям Слава,

– говорится в ролике.

Видео поздравления игроков с Новым Годом:

Участие в видео приняли Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон), Артем Довбик (Жирона), Георгий Судаков (Шахтер), Владимир Бражко (Динамо), Руслан Нещерет (Динамо) и Егор Ярмолюк (Брентфорд) ).

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