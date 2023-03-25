"Запрет должен продолжаться": правительство Великобритании призвало МОК отстранить Россию от Олимпиады

Цивилизованные страны мира не сомневаются в нецелесообразности участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх. Простые истины приходится каждый раз доводить до сведения функционеров МОК.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила бан для спортсменов из стран-агрессоров. Решение World Athletics прокомментировала министр культуры Великобритании Люси Фрейзер.

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Фрейзер: Не время возвращать российских и белорусских спортсменов

Чиновница высоко оценила позицию World Athletics и пообещала продолжить давление на Международный олимпийский комитет.

"Это решение World Athletics посылает сильный сигнал о том, что сейчас не время Международному олимпийскому комитету прокладывать маршрут возвращения к соревнованиям для российских и белорусских спортсменов, финансируемых и отбираемых их государствами.

Ситуация в Украине усугубилась после того, как МОК принял свое первоначальное решение запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх, поскольку Путин продолжает вести свою варварскую, незаконную войну.

МОК должен согласиться с тем, что запрет должен продолжаться", – заявила Фрейзер.

Министр также написала письма членам программы The Olympic Partners, призывая их поддержать запрет России и Беларуси на участие в международных соревнованиях.

, что в начале марта правительство Великобритании призвало спонсоров Олимпиады-2024 оказывать давление на МОК через возможный допуск россиян. Письмо было отправлено после того, как Россия нанесла самый большой ракетный удар по городам Украины в 2023 году.

Отметим, что намерения МОК вернуть россиян и белорусов в соревнования вызвали угрозу бойкота Олимпийских игр со стороны Украины и 34 ее союзников.