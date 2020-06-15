Семья легкоатлетки Марины Бех-Романчук и пловца Михаила Романчука является одной из самых успешных в Украине. Они продолжают приятно удивлять болельщиков новыми красивыми фотографиями вместе.
Фотографией поделилась девушка в своем Instagram. Спортсменка трогательно подписала фото.
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Супруги часто выкладывают совместные фото. Они добавляют, что спортивная семья – это всегда весело. Фанаты неоднократно делали паре комплименты и считают их одной из самых красивых спортивных семей.
Ты мой рай,
– подписала Марина.