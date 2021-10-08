Правильно делает, – в России неожиданно отреагировали на побег биатлонистки в Украину
Источник:Metaratings.ru
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на информацию о возможной смене гражданства российской биатлонисткой Дарьей Сидоровой.
На летнем чемпионате Украины по биатлону в составе Закарпатской области выступала Дарья Сидорова. Как оказалось, в прошлом она была чемпионкой России среди юниоров, а с мая 22-летняя спортсменка тренируется с нашей сборной "Б" и готовится к Универсиаде. Правда, она еще не получила украинское гражданство.
К слову Биатлонистка из России Дарья Сидорова будет выступать за сборную Украины
"Люди будут убегать из России, пока у руля будут находиться бездарные люди не только в биатлоне, но и других отраслях. И правильно делает Сидорова, что уезжает. Что она здесь получит? Интриги только и больше ничего. От нас бегут тысячи, чему удивляться? Наверное, пока последний не уедет, никто и пальцем не пошевелит. Думаю, что это не последнее бегство наших спортсменов", – сказал Тихонов.
Что известно о Сидоровой и выступлениях за Украину
- Сидорова – представительница Тюменской области России. В последний раз россиянка соревновалась на международных стартах в сезоне 2019/2020.
- В марте 2021 года Дарья соревновалась на чемпионате России. Через два месяца Сидорова находилась на собрании вместе со сборной Украины.
- На чемпионате Украины Сидорова выступила как представительница Закарпатской области. "Суспільне Спорт" информирует, что Сидорова отказалась от комментария во время чемпионата Украины в Чернигове.
Сидорова пополнила российский легион в Украине
Дарья – не первая представительница России в составе сборной Украины. В составе нашей команды еще пятеро экс-россиянок – Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко и Надежда Белкина.
Также за Украину выступает бывшая представительница Беларуси Дарья Блашко. Следует вспомнить, что женскую сборную Украины с 2018 по 2019 год возглавлял россиянин Андрей Прокунин.