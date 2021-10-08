На летнем чемпионате Украины по биатлону в составе Закарпатской области выступала Дарья Сидорова. Как оказалось, в прошлом она была чемпионкой России среди юниоров, а с мая 22-летняя спортсменка тренируется с нашей сборной "Б" и готовится к Универсиаде. Правда, она еще не получила украинское гражданство.

К слову Биатлонистка из России Дарья Сидорова будет выступать за сборную Украины

"Люди будут убегать из России, пока у руля будут находиться бездарные люди не только в биатлоне, но и других отраслях. И правильно делает Сидорова, что уезжает. Что она здесь получит? Интриги только и больше ничего. От нас бегут тысячи, чему удивляться? Наверное, пока последний не уедет, никто и пальцем не пошевелит. Думаю, что это не последнее бегство наших спортсменов", – сказал Тихонов.

Что известно о Сидоровой и выступлениях за Украину

Сидорова – представительница Тюменской области России. В последний раз россиянка соревновалась на международных стартах в сезоне 2019/2020.

В марте 2021 года Дарья соревновалась на чемпионате России. Через два месяца Сидорова находилась на собрании вместе со сборной Украины.

На чемпионате Украины Сидорова выступила как представительница Закарпатской области. "Суспільне Спорт" информирует, что Сидорова отказалась от комментария во время чемпионата Украины в Чернигове.

Сидорова пополнила российский легион в Украине

Дарья – не первая представительница России в составе сборной Украины. В составе нашей команды еще пятеро экс-россиянок – Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко и Надежда Белкина.

Также за Украину выступает бывшая представительница Беларуси Дарья Блашко. Следует вспомнить, что женскую сборную Украины с 2018 по 2019 год возглавлял россиянин Андрей Прокунин.