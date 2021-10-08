На літньому чемпіонаті України з біатлону в складі Закарпатської області виступала Дарія Сідорова. Як виявилося, в минулому вона була чемпіонкою Росії серед юніорів, а з травня 22-річна спортсменка тренується з нашою збірною "Б" і готується до Універсіади. Щоправда, вона ще не отримала українське громадянство.

До слова Біатлоністка з Росії Дар'я Сідорова виступатиме за збірну України

"Люди втікатимуть з Росії, поки біля керма будуть перебувати бездарні люди не тільки в біатлоні, а й інших галузях. І правильно робить Сідорова, що їде. Що вона тут отримає? Інтриги тільки і більше нічого. Від нас втікають тисячі, чому дивуватися? Напевно, поки останній не поїде, ніхто і пальцем не поворухне. Думаю, що це не остання втеча наших спортсменів", – сказав Тихонов.

Що відомо про Сідорову та виступи за Україну

Сідорова – представниця Тюменьської області, що в Росії. Востаннє росіянка змагалася на міжнародних стартах у сезоні 2019/2020.

У березні 2021 року Дарія змагалася на чемпіонаті Росії. Через два місяці Сідорова перебувала на зборах разом зі збірною України.

На чемпіонаті України Сідорова виступила як представниця Закарпатської області. "Суспільне Спорт" інформує, що Сідорова відмовилася від коментаря під час чемпіонату України в Чернігові.

Сідорова поповнила російський легіон в Україні

Дарія – не перша представниця Росії у складі збірної України. У складі нашої команди ще п'ятеро ексросіянок – Катерина Бех, Ольга Абрамова, Анастасія Рассказова, Оксана Москаленко та Надія Бєлкіна.

Також за Україну виступає колишня представниця Білорусі Дарія Блашко. Слід згадати, що жіночу збірну України з 2018 до 2019 року очолював росіянин Андрій Прокунін.