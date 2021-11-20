Дороги таки привели в Геную

В далеком 1999-м году Андрей Шевченко как-то решил отказаться от помощи друзей по Милану, которые обычно подвозили его на тренировку в загородную тренировочную базу команды. Сел за руль и впервые поехал туда сам. Уже в пути получил звонок от Резо Чохонелидзе. Футбольного функционера, который тогда помогал футболисту адаптироваться к жизни в новой стране.

– Андрей, ты ведь приедешь?

– Да, Резо.

– Прочти мне самый первый указатель, который попадется на глаза, пожалуйста.

– Ладно. Тут большая зеленая стрелка, над ней что-то написано.

– Что, Андрей?

– Генуя.

Запала тишина (отрывок из книги Андрея Шевченко и Алессандро Альчато "Благородная сила. Моя жизнь. Мой футбол")

Через 22 года футболисту таки суждено было оказаться в Генуе.

На тренировку Шевченко, хоть и опоздал, все же попал. К счастью, до Генуи он тогда не доехал, а встретил по дороге лишь указатель в сторону портового города. Через 22 года легендарному футболисту все-таки было суждено оказаться в Генуе, где он в составе тамошнего Дженоа начнет клубную тренерскую карьеру.

В книге Шевченко, написанной в соавторстве с журналистом Алессандро Альчато, немало душевных историй, которые до этого были неизвестными. Спойлерить, конечно, не будем. Но взамен мы собрали немного порций взглядов легендарного футболиста, о которых он рассказал в своей книге. Некоторые из них – вполне в духе модного ныне нон-фикшна. А некоторые – просто интересные жизненные наблюдения.



Андрей Шевченко / Фото Getty Images

"Мне не везло"

Каждый отвечает за свой выбор самостоятельно.

Я выпускал пар, ударяя мяч, а не людей.

В группе никто не дает друг другу упасть духом. Все набираются храбрости. И, хоть на миг, плохие снова становятся добрыми. А добрые остаются добрыми.

Вырасти – значит сообразить, где скрыта кнопка reset.

Я выстроил перед собой путь, камешек за камешком, впоследствии выстелив его асфальтом, гол за голом. Потому что в начале это была самая обычная грунтовка.

Мне не везло. Никогда. Ибо на талант должны полагаться те, кто не готовится, как следует. Потому что это бумажный меч для последнего решающего боя.

Я женился, играя в гольф.



Андрей Шевченко – большой поклонник гольфа / Фото Getty Images

В Украине я играл, не придерживаясь никаких схем, но в Италии все было иначе.

Меня всегда побуждал идти вперед соревновательный дух, не покидая меня ни на миг, каким бы видом спорта я не занимался.

У меня никогда не было уполномоченного лица по спортивным вопросам, ведь мне нравилось вести переговоры о моем будущем с клубом лично, без посредников. Глядя в глаза собеседнику, не через третьих лиц.

Меня никогда не охватывает паника: при крайне сложных обстоятельствах я повышаю уровень концентрации.

В отцовстве есть замечательная вещь: надо полагаться на потребности нового существа, а не свои собственные, как раньше. Начинаешь жить, отталкиваясь от совершенно другого отправного пункта.

Я всегда был терпелив к боли. Получал травмы, даже не замечая этого.

Любовь – это ответить один одному "да", всей душой этого стремясь, пока не воплотится в жизнь, а то, как все происходит – это уже мелочи.



Андрей Шевченко с женой Кристен Пазик / Фото Getty Images

"Неудача – это избегать что-либо делать"

В моей профессиональной жизни случались взлеты и падения, но в ней никогда не было места для страха неудачи.

Марко Матерацци пытался меня спровоцировать, запугивая, говоря гадости о моей челюсти. Впрочем, он понятия не имел, что я разбирался в таких Матерацци, ведь насмотрелся на них еще в подростковом возрасте в Украине.

Я никогда не принадлежал к людям, которые пасут задних перед сложностями.

Я всегда просматривал записи игр, в которых играл, пытаясь понять, где ошибся, и благодаря этому понять, как исправить свои ошибки.

Надо смело идти навстречу тому, что предлагает тебе жизнь.

Неудача – это избегать что-то делать, отказываться от того, чтобы попробовать. А для того, чтобы попробовать, надо справедливо выбирать мгновение.

Я верю в судьбу, и моя была скрыта внутри мяча.