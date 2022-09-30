Пропуск спортсменів, а також їхніх тренерів та членів збірних команд через державний кордон здійснюється Держприкордонслужбою за наявності документів, що підтверджують, та за умови виконання правил перетину державного кордону України.

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Що відомо про нові правила

Підтвердними документами для осіб є рішення Міністерства молоді та спорту або лист Міністра молоді та спорту до Держприкордонслужби щодо участі зазначених осіб у спортивному заході та перетинанні державного кордону відповідними особами.

Такий лист надається Держприкордонслужбі за попереднім зверненням (заявою) відповідних суб’єктів сфери фізичної культури та спорту, що містить вичерпний перелік осіб, які беруть участь у спортивному заході, та строк його проведення.

Як довго спортсмени можуть перебувати за кордоном

Спортсмени можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетинання державного кордону, але не менше строку проведення спортивного заходу.

Строк перебування за кордоном може бути збільшений у разі, коли зазначені особи після завершення спортивного заходу братимуть участь в іншому спортивному заході, згідно з листом Міністра молоді та спорту, а у разі його відсутності – особи, яка виконує його обов’язки, надісланим до Держприкордонслужби, щодо продовження строку перебування за кордоном відповідних осіб.