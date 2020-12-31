Украинская хоккейная лига развивается. В пятом сезоне в чемпионате выступают сразу восемь команд. А права на показ матчей планируют продать за границу.

Соответствующую информацию озвучил исполнительный директор УХЛ Алексей Брага, подводя итоги 2020 года.

"Сейчас мы ведем активные переговоры с Европой и Северной Америкой о продаже наших медиа-прав за границу и за океан. Такой контракт станет огромным шагом в развитии нашего хоккея и повышение его узнаваемости по территории нашей страны", – заявил Алексей Брага.

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Кроме того, по его словам, в январе запланировано запустить новую графическую концепцию для телетрансляций.

Что касается других медиа-проектов, связанных с хоккеем, то в УХЛ запустили "Хоккейный диалог", где Александр Сукманский берет интервью у игроков. А также совместно с ютюб-проектом "Провокатор" запустили "Хоккейные БеZOOMцы", где игроки соревнуются между собой.

"В декабре мы отсняли проект "Я в хоккее", где хоккеисты откроются болельщикам абсолютно с других и достаточно неожиданных сторон. А также мы выпустим образовательный новый проект в формате видеоуроков от легенд украинского хоккея для детей. Первый выпуск "Тренировка со звездой" – Александр Победоносцев провел тренировку для юных хоккеистов и показал ряд технических упражнений", – рассказал Алексей Брага.