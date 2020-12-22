Хоккей – один из самых динамичных, быстрых и контактных видов спорта. Хоккей настолько жесткий и одновременно драматичный, что иногда удивительно, как под коньками игроков от искр не тает лед. Вместе с тем, хоккей имеет незаурядные преимущества для беттеров. Об этом и другом в материале Спорт 24.
Что такое хоккей
Хоккей – это командный вид спорта, где соревнуются по пять полевых игроков и вратари. Впрочем, в отличие от футбола, в хоккее вратарь может принимать более активное участие в игре.
В частности, часто голкипера меняют на полевого игрока, который создает численное большинство при атаке. Однако в такой ситуации возникает и опасность в виде пропущенного гола, ведь ворота остаются незащищенными.
Хоккейный поединок состоит из трех периодов по 20 минут. Во время каждой паузы, как в баскетболе, время останавливается.
В хоккее, как в футболе, есть офсайды, фолы, удаления и тому подобное. Однако удаление хоккеистов происходит на 2 минуты, если это не драка или неспортивное нарушение правил. Часто именно удаления позволяют игре быть зрелищной, ведь команды реализовывают численное большинство на площадке.
Что касается удалений, то едва ли не самой большой изюминкой хоккея являются драки. Часто эмоции настолько закипают, что хоккеисты банально выясняют, кто лучше на кулаках. Согласитесь, иногда такого хочется и в футболе!
Фото AP
Хоккей давно идет впереди футбола, ведь система видеоповторов там успешно применяется на протяжении многих лет. Самой престижной хоккейной лигой является НХЛ, где соревнуются американские и канадские команды. Именно они и диктуют моду.
Также большую аудиторию собирают чемпионаты мира и Олимпийские игры. Ведущими сборными являются США, Канада, Швеция, Чехия, Финляндия.
Почему стоит ставить на хоккей
В хоккее происходит большое количество камбэков, когда проигравшая команда вырывает победу. Хоккейные поединки традиционно отличаются большим количеством забитых голов.
Именно эта особенность делает
ставки на хоккей сложными и одновременно интересными. Профессиональные беттеры считают, что подобная непредсказуемость – очевидное преимущество хоккея по сравнению с другими видами спорта. При умелом подходе она дает возможность выигрывать в том числе на высоких коэффициентах.
Еще одним преимуществом ставок на хоккей является высокая частота матчей. Хоккейные клубы проводят свои матчи по несколько раз в неделю, что позволяет все время быть в курсе их текущей игровой формы, а также отслеживать состояние и составы команд. Высокая частота матчей делает хоккей удобным для статистического анализа.
Хотя в линии очень много событий, следует сказать, что это сезонное явление. В летние периоды хоккея мало, ведь наступает межсезонье. И только в конце лета хоккей начинает восстанавливаться в полном объеме. Очевидно, что хоккейный сезон это осень-весна.
Преимуществом ставок на хоккей является большое количество стратегий. Для ставок хорошо подходят как математические и финансовые стратегии, так и специализированные адаптации игровых тактик под хоккейные матчи.
Как и во многих других видах спорта, в хоккее можно делать ставки в онлайн-режиме. Как было сказано выше, хоккей – это динамичный вид спорта. Поэтому изменения во время могут происходить очень быстро и так же быстро надо на них реагировать.
В ставках на хоккей достаточно высокие коэффициенты. Например, в матчах равных команд на чистую победу каждой команды дается коэффициент выше двойки.
Виды ставок на хоккей
В букмекерских компаниях можно сделать несколько видов ставок на хоккей. На примере букмекерской конторы Marathonbet рассмотрим основные виды ставок. Отметим, что Marathonbet – это букмекерская контора с хорошей репутацией, высокими коэффициентами и удобным интерфейсом.
Результат матча
В хоккее победитель может определиться в основное время или овертайм. В принципе, ничьей в хоккее нет, ведь даже после овертайма игроков может ждать лотерея в виде серии буллитов.
В линии этот аспект указывается обязательно, и на него следует обращать внимание. Создаются две категории росписи: для основного времени и для матча с учетом овертайма и буллитов. При этом в первом случае можно делать ставки на три события – победит Команда 1 (П1), ничья (Х) и победит Команда 2 (П2).
Например, 26 декабря состоится матч чемпионата мира U-20 Россия – США. Победу россиян оценивают коэффициентом 2,33. На американцев – 2,75. Ничья в матче – коэффициент 4,75.
Если учитывать дополнительное время, то определяется только победитель игры – П1 или П2.
Скриншот
Тотал
Тотал – это суммарное количество шайб, заброшенных в матче. Игроку предлагается определенное значение, которые он должен спрогнозировать. Например, забьют ли команды на двоих больше указанного количества шайб или меньше.
Часто на один поединок предлагается сразу несколько тоталов. Как во многих видах спорта, тотал может быть общим для матча, или же для отдельной части игры.
Например, сборная России забросит меньше 3.5 шайбы – коэффициент 1,69. Или же ставка на то, что сборная США забьет больше 4.0 – коэффициент 3,45. Также можно сделать ставку, что в матче общее количество голов будет, например, меньше 5. На такую ставку коэффициент 3,34.
Скриншот Фора
Фора – это определенный гандикап одной из команд, с которым игрок может на нее поставить. Например, поставив на фору -1.5, следует переживать за то, чтобы ваша команда выиграла с разницей не менее двух шайб.
Поставив на фору +1.5, вы прогнозируете, что выбранная команда не проиграет с разницей больше чем в одну шайбу.
Как в случае тотала, пари можно сделать на весь матч или конкретный отрезок. Форы бывают европейскими – целочисленными или азиатскими – дробными.
Форы на статистику принимаются не только на голы. У букмекеров есть специальная роспись на статистику, куда входят броски в створ ворот, удаление хоккеистов, штрафное время и тому подобное.
Скриншот Следующий гол
Это едва ли не самая популярная ставка в хоккее. Данный вид спорта чрезвычайно результативен, и нулевые ничьи почти исключены или происходят в крайне ответственных матчах, например, на чемпионате мира.
Перед беттором максимально простая задача – угадать, какая команда забьет следующий. Результат доступен в лайв-режиме, и на протяжении игры можно ловить на высокие коэффициенты. Можно делать ставки и на весь матч, и на конкретный период.
Фото AP Стратегия ставок на хоккей и анализ
Существует несколько ключевых элементов, на которые следует обращать, анализируя предстоящий поединок. Это однозначно поможет лучше сделать ставку.
Форма команд
Хотя в хоккее происходит постоянная ротация и усталость игроков не такая, как у футболистов, это важный элемент предматчевого анализа. Следует обратить внимание на последние матчи команд и домашние и выездные поединки команды.
Статистика очных противостояний
Историей очных противостояний отнюдь не стоит пренебрегать. Этот пункт анализа играет важную роль в тактически сложном виде спорта, как хоккей. Игровые модели команд часто несовместимы, и один из соперников в этой паре чувствует себя крайне некомфортно.
Это отображается на результате. В частности, одна из команд оказывается неудобным соперником для другой, и турнирная таблица или последние матчи не дадут понять это так, как история очных противостояний.
Турнирное положение и мотивация
Мотивация играет важную роль для спортсменов, ведь даже очевидный андердог может собраться и выиграть у принципиального соперника. В хоккее, где победы чередуются с поражениями, это происходит часто.
Кроме принципиальности матча, следует обращать внимание на турнирные задачи команд. Если одна из команд решила свои задачи, то она может сыграть не в полную силу, дав отдохнуть лидерам. Также важную роль играет статус турнира и состав команды.
Например, чемпионат мира проходит во время сезона НХЛ. Сборная США и Канады, которые являются ведущими в хоккее, вынуждены играть без своих лидеров из НХЛ. Поэтому на бумаге эти команды сильны, однако составом не отличаются от Германии или Швейцарии.
Кадровые проблемы
Обычно к середине сезона хоккеисты "наедаются", поэтому происходит большое количество травм. Травма даже у запасного игрока может повлиять в итоге на исход матча, ведь сломает отработанную тактику тренера. Чтобы быть уверенным в прогнозе, нужно детально изучить составы команд на матч.
Фото AP Рассмотрим три основные стратегии ставок на хоккей
Каждую стратегию стоит сочетать с финансовой моделью – флэт. Это что такое? Простыми слова, она имеет в виду, что на каждую ставку беттор выделяет строго ограниченный бюджет. Если банк игрока составляет 1 000 гривен, то на ставку можно определить 50 гривен. Это будет константой номинала, и отклоняться от этого значения нельзя. Если банк увеличится за месяц, то номинал можно будет увеличить.
С флэтом совместимы почти все стратегии беттинга.
Тотал второго периода
Хоккей – это физически сложный спорт, поэтому усталость в середине игры приводит к дезорганизации. Чаще всего это касается обороны: игроки часто теряют позиции и могут получать глупые удаления. Это влияет на голевую активность. Поэтому профессиональные беттеры рекомендуют стратегию игры на второй период – пари на тотал больше.
Догон на аутсайдера
Смысл этой стратегии ставить на победу аутсайдера. В каждом чемпионате есть несколько команд, которые не претендуют на высокие места или попадание в плей-офф. Коэффициенты на победу таких клубов всегда высоки.
Если игрок сделал первую ставку и проиграл – не следует волноваться. Следует делать вторую ставку с тем же номиналом, при условии, что коэффициент выше 3. При проигрыше нужно увеличить ставку в 1,5 раза. Так нужно делать до выигрыша, который перекроет все предыдущие минусы.
Стратегия Оскара Грайнда
Ища стратегии в ставке, каждый бэттер наталкивался на Оскара Грайнда. Суть стратегии заключается в увеличении суммы ставки после выигрыша и возврате к первоначальной сумме после двух подряд выигрышей.
Основные принципы игры по системе Оскара Грайнда:
для игры по стратегии Оскар Грайнд берите коэффициенты от 2.00;
размер начальной ставки в этой системе не должен превышать 5% от банкролла. Таким образом, при серии неудачных ставок игрок может проиграть весь банкролл;
после прибыльной сделки увеличивайте сумму следующей ставки вдвое. В том случае, если второе пари также сыграло, то круг считается завершенным, сумма ставки возвращается на начальное значение;
размер ставки после проигрыша не меняется;
цикл открыт до тех пор, пока чистая прибыль меньше первой ставки;
после завершения цикла размер ставки возвращается к стартовому значению.
Чтобы остаться в прибыли при игре с этой стратегией нужно около 50% удачных результатов.