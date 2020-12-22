Что такое хоккей

Хоккей – это командный вид спорта, где соревнуются по пять полевых игроков и вратари. Впрочем, в отличие от футбола, в хоккее вратарь может принимать более активное участие в игре.

В частности, часто голкипера меняют на полевого игрока, который создает численное большинство при атаке. Однако в такой ситуации возникает и опасность в виде пропущенного гола, ведь ворота остаются незащищенными.

Хоккейный поединок состоит из трех периодов по 20 минут. Во время каждой паузы, как в баскетболе, время останавливается.

В хоккее, как в футболе, есть офсайды, фолы, удаления и тому подобное. Однако удаление хоккеистов происходит на 2 минуты, если это не драка или неспортивное нарушение правил. Часто именно удаления позволяют игре быть зрелищной, ведь команды реализовывают численное большинство на площадке.

Что касается удалений, то едва ли не самой большой изюминкой хоккея являются драки. Часто эмоции настолько закипают, что хоккеисты банально выясняют, кто лучше на кулаках. Согласитесь, иногда такого хочется и в футболе!



Фото AP

Хоккей давно идет впереди футбола, ведь система видеоповторов там успешно применяется на протяжении многих лет. Самой престижной хоккейной лигой является НХЛ, где соревнуются американские и канадские команды. Именно они и диктуют моду.

Также большую аудиторию собирают чемпионаты мира и Олимпийские игры. Ведущими сборными являются США, Канада, Швеция, Чехия, Финляндия.

Почему стоит ставить на хоккей

В хоккее происходит большое количество камбэков, когда проигравшая команда вырывает победу. Хоккейные поединки традиционно отличаются большим количеством забитых голов.

Именно эта особенность делает ставки на хоккей сложными и одновременно интересными. Профессиональные беттеры считают, что подобная непредсказуемость – очевидное преимущество хоккея по сравнению с другими видами спорта. При умелом подходе она дает возможность выигрывать в том числе на высоких коэффициентах.

Еще одним преимуществом ставок на хоккей является высокая частота матчей. Хоккейные клубы проводят свои матчи по несколько раз в неделю, что позволяет все время быть в курсе их текущей игровой формы, а также отслеживать состояние и составы команд. Высокая частота матчей делает хоккей удобным для статистического анализа.

Хотя в линии очень много событий, следует сказать, что это сезонное явление. В летние периоды хоккея мало, ведь наступает межсезонье. И только в конце лета хоккей начинает восстанавливаться в полном объеме. Очевидно, что хоккейный сезон это осень-весна.

Преимуществом ставок на хоккей является большое количество стратегий. Для ставок хорошо подходят как математические и финансовые стратегии, так и специализированные адаптации игровых тактик под хоккейные матчи.

Как и во многих других видах спорта, в хоккее можно делать ставки в онлайн-режиме. Как было сказано выше, хоккей – это динамичный вид спорта. Поэтому изменения во время могут происходить очень быстро и так же быстро надо на них реагировать.

В ставках на хоккей достаточно высокие коэффициенты. Например, в матчах равных команд на чистую победу каждой команды дается коэффициент выше двойки.

Виды ставок на хоккей

В букмекерских компаниях можно сделать несколько видов ставок на хоккей. На примере букмекерской конторы Marathonbet рассмотрим основные виды ставок. Отметим, что Marathonbet – это букмекерская контора с хорошей репутацией, высокими коэффициентами и удобным интерфейсом.

Результат матча

В хоккее победитель может определиться в основное время или овертайм. В принципе, ничьей в хоккее нет, ведь даже после овертайма игроков может ждать лотерея в виде серии буллитов.

В линии этот аспект указывается обязательно, и на него следует обращать внимание. Создаются две категории росписи: для основного времени и для матча с учетом овертайма и буллитов. При этом в первом случае можно делать ставки на три события – победит Команда 1 (П1), ничья (Х) и победит Команда 2 (П2).

Например, 26 декабря состоится матч чемпионата мира U-20 Россия – США. Победу россиян оценивают коэффициентом 2,33. На американцев – 2,75. Ничья в матче – коэффициент 4,75.

Если учитывать дополнительное время, то определяется только победитель игры – П1 или П2.



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