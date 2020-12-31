Українська хокейна ліга розвивається. В п'ятому сезоні в чемпіонаті виступають одразу вісім команд. А права на показ матчів планують продати закордон.

Відповідну інформацію озвучив виконавчий директор УХЛ Олексій Брага, підбиваючи підсумки 2020 року.

"Зараз ми ведемо активні переговори з Європою і Північною Америкою щодо продажу наших медіа-прав закордон і за океан. Такий контракт стане величезним кроком у розвитку нашого хокею і підвищення його впізнаваності за територією нашої країни", – заявив Олексій Брага.

Варте уваги Як робити ставки на хокей: покрокова інструкція

Окрім того, за його словами, у січні заплановано запустити нову графічну концепцію для телетрансляцій.

Щодо інших медіа-проєктів, пов'язаних з хокеєм, то в УХЛ запустили "Хокейний діалог", де Олександр Сукманський бере інтерв'ю у гравців. А також спільно з ютюб-проєктом "Провокатор" запустили "Хокейні БеZOOMці", де гравці змагаються між собою.

"У грудні ми відзняли проєкт "Я в хокеї", де хокеїсти відкриються уболівальникам абсолютно з інших і досить несподіваних сторін. А також ми випустимо освітній новий проєкт у форматі відеоуроків від легенд українського хокею для дітей. Перший випуск "Тренування із зіркою" – Олександр Побєдоносцев провів тренування для юних хокеїстів і показав ряд технічних вправ", – розповів Олексій Брага.