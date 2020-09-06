В учебнике всемирной истории за 11-й класс ошиблись с клубными предпочтениями нынешнего наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Авторы отправили играть легендарного нападающего "Милана" в "Ювентус".

В рубрике "выдающиеся украинские спортсмены" написано, что Андрей Николаевич играл за туринский "Ювентус ". Авторы перепутали двух грандов итальянского футбола "Милан" и "Ювентус", сообщает "Трибуна".

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Ошибка года

Именно за" Милан " в свое время выступал Шевченко. Он играл в "Милане" в период с 1999/2006 года, а также в сезоне 2008/09. в комментариях под фото, которое выложили с ошибкой в соцсети, фанаты начали шутить, что вроде помнят случайный невероятный автогол Шевченко в ворота "старой синьоры". Болельщики отметили, что Шевченко забивал ни одиного автогола в ворота "Ювентуса".

В первом сезоне за "Милан" забил 24 гола в Серии А, став лучшим бомбардиром и лучшим легионером лиги.

Всего за итальянский клуб украинский форвард сыграл 322 матча во всех турнирах, в которых забил 175 голов. В 2003 году Андрей выиграл с "россонери" Лигу чемпионов, а в 2004 стал обладателем "Золотого мяча".



Трансфер Шевченка в "Ювентус" / Фото "Трибуна"

Достижения Андрея Шевченко: главное