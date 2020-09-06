Позорный "ляп" года: в учебнике для школьников назвали Шевченко легендой "Ювентуса"– фото
В учебнике всемирной истории за 11-й класс ошиблись с клубными предпочтениями нынешнего наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Авторы отправили играть легендарного нападающего "Милана" в "Ювентус".
В рубрике "выдающиеся украинские спортсмены" написано, что Андрей Николаевич играл за туринский "Ювентус ". Авторы перепутали двух грандов итальянского футбола "Милан" и "Ювентус", сообщает "Трибуна".
Читайте также: Шевченко забавно затролил Зинченко на его свадьбе: видео
Ошибка года
Именно за" Милан " в свое время выступал Шевченко. Он играл в "Милане" в период с 1999/2006 года, а также в сезоне 2008/09. в комментариях под фото, которое выложили с ошибкой в соцсети, фанаты начали шутить, что вроде помнят случайный невероятный автогол Шевченко в ворота "старой синьоры". Болельщики отметили, что Шевченко забивал ни одиного автогола в ворота "Ювентуса".
В первом сезоне за "Милан" забил 24 гола в Серии А, став лучшим бомбардиром и лучшим легионером лиги.
Всего за итальянский клуб украинский форвард сыграл 322 матча во всех турнирах, в которых забил 175 голов. В 2003 году Андрей выиграл с "россонери" Лигу чемпионов, а в 2004 стал обладателем "Золотого мяча".
Трансфер Шевченка в "Ювентус" / Фото "Трибуна"
Достижения Андрея Шевченко: главное
- Удачно выступал за киевское "Динамо", "Милан" и лондонский "Челси".
- Награжден высшим государственным знаком отличия - "Герой Украины".
- В 2003 году стал первым украинцем, выигравшим Лигу чемпионов.
- Шевченко – обладатель "Золотого мяча", который он получил в 2004 году.
- Один из самых результативных бомбардиров еврокубковых турниров за все сезоны. Лучший бомбардир в истории национальной сборной Украины.
- Трижды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, дважды-чемпионата Италии. Второй бомбардир в истории "Милана".
- С 26 ноября 2019 года занял восьмое место в списке топ-10 лучших тренеров национальных сборных по версии международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS.