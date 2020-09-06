У підручнику всесвітньої історії за 11-й клас помилилися з клубними вподобаннями нинішнього наставника збірної України Андрія Шевченка. Автори відправили грати легендарного нападника "Мілану" у "Ювентус".

У рубриці "видатні українські спортсмени" написано, що Андрій Миколайович грав за туринський " Ювентус ". Автори переплутали двох грандів італійського футболу "Мілан" та "Ювентус", повідомляє "Трибуна".

Читайте також: Шевченко кумедно затролив Зінченка на його весіллі: відео

Помилка року

Саме за "Мілан" свого часу виступав Шевченко. Він грав у "Мілані" у період з 1999/2006 роки, а також у сезоні 2008/09. у коментарях під фото, яке виклали з помилкою у соцмережі, фанати почали жартувати, що начебто пам'ятають випадковий неймовірний автогол Шевченка у ворота "старою синьйори". Вболівальники зазначили, що Шевченко забив не один автогол у ворота "Ювентуса".

У першому сезоні за "Мілан" забив 24 голи в Серії А, ставши найкращим бомбардиром і найкращим легіонером ліги.

Всього за італійський клуб український форвард зіграв 322 матчі у всіх турнірах, в яких забив 175 голів. У 2003 році Андрій виграв з "россонері" Лігу чемпіонів, а в 2004 став володарем "Золотого м’яча".



Трансфер Шевченка у "Ювентус" / Фото "Трибуна"

Досягнення Андрія Шевченка: головне