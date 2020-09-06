Ганебний "ляп" року: у підручнику для школярів назвали Шевченка легендою "Ювентуса" – фото
У підручнику всесвітньої історії за 11-й клас помилилися з клубними вподобаннями нинішнього наставника збірної України Андрія Шевченка. Автори відправили грати легендарного нападника "Мілану" у "Ювентус".
У рубриці "видатні українські спортсмени" написано, що Андрій Миколайович грав за туринський "
Читайте також: Шевченко кумедно затролив Зінченка на його весіллі: відео
Помилка року
Саме за "Мілан" свого часу виступав Шевченко. Він грав у "Мілані" у період з 1999/2006 роки, а також у сезоні 2008/09. у коментарях під фото, яке виклали з помилкою у соцмережі, фанати почали жартувати, що начебто пам'ятають випадковий неймовірний автогол Шевченка у ворота "старою синьйори". Вболівальники зазначили, що Шевченко забив не один автогол у ворота "Ювентуса".
У першому сезоні за "Мілан" забив 24 голи в Серії А, ставши найкращим бомбардиром і найкращим легіонером ліги.
Всього за італійський клуб український форвард зіграв 322 матчі у всіх турнірах, в яких забив 175 голів. У 2003 році Андрій виграв з "россонері" Лігу чемпіонів, а в 2004 став володарем "Золотого м’яча".
Трансфер Шевченка у "Ювентус" / Фото "Трибуна"
Досягнення Андрія Шевченка: головне
- Вдало виступав за київське "Динамо", "Мілан" та лондонський "Челсі".
- Нагороджений найвищою державною відзнакою – "Герой України".
- У 2003 році став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів.
- Шевченко – володар "Золотого м'яча", який він отримав у 2004 році.
- Один з найрезультативніших бомбардирів єврокубкових турнірів за всі сезони. Найкращий бомбардир в історії національної збірної України.
- Тричі ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі – чемпіонату Італії. Другий бомбардир в історії "Мілану".
- Із 26 листопада 2019 року посів восьме місце у списку топ-10 найкращих тренерів національних збірних за версією міжнародної федерації футбольної історії і статистики IFFHS.