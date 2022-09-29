Напомнили россиянам их место: в УЕФА четко ответили по поводу клубов из Крыма в чемпионате России

Футбольные клубы с временно оккупированного Крыма не могут выступать в чемпионате России. И в УЕФА не планируют менять это решение.

Российские футбольные функционеры исповедуют ту же идеологию, что и российские власти об "особом пути". Так что считают, что могут нарушать все международные договоренности и соглашения.

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Вот и в этот раз там решили, что могут в оккупированном Крыму создать футбольные клубы, после чего заявить их в чемпионат России.

Россияне получили очередное напоминание от УЕФА относительно этой ситуации. Ведь такое намерение российские власти имели чуть ли не с первых дней после оккупации полуострова.

По запросу российских спортивных пропагандистов в УЕФА посоветовали им ознакомиться с решением, принятым исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года. Ведь там указано:

Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных российским футбольным союзом с 1 января 2015 года и чтобы этот регион считался "особой зоной" футбольных целей к дальнейшему сообщению.

До этого была информация, что в России планируют включить сразу два или три клуба из Крыма в чемпионат второй лиги. Ведь остальные команды просто не смогут пройти необходимую аттестацию.

Не исключено, что в России проигнорируют предупреждения от УЕФА. Ведь их клубы и так отстранили от участия в еврокубках, а национальную сборную не допустили к отбору на Евро-2024. Так что российский футбол находится в частичной изоляции. Хотя ФИФА и УЕФА продают туда трансляции международных матчей.