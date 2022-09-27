24 сентября сборная россии по футболу сыграла товарищеский матч. Учитывая, что команду отстранили от всех соревнований, то и играть матчи приходится с теми, в сторону кого еще недавно в россии даже не смотрели. Выбор пал на Кыргызстан, а сам матч состоялся в Бишкеке.

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Сам матч состоялся через три дня после того, как в россии объявили "частичную" мобилизацию. И эта мобилизация добралась и до российского футбола. Повестки получили массажист и администратор команды.

В сборной россии же после этого "неожиданно" не все вернулись после матча в Бишкеке. Местные СМИ сообщают, что пятеро сотрудников административного штаба не улетели с командой. В то же время все тренеры и футболисты все-таки вернулись.

Решение не возвращаться в россию там объяснили "желание отправиться в отпуск". И чтобы "не терять время на дорогу", не возвращаться в россию. А так после отпуска "точно вернуться в Россию".