Сокол долгое время оставался олицетворением украинского хоккея, но в 2014 году из-за безденежья исчез со спортивной карты нашего государства. Следующие шесть лет Сокол существовал только в виде детско-юношеской школы.

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Собственно, директор ДЮСШ, бывший вратарь сборной Украины, Константин Симчук вместе другими воспитанниками Сокола, олимпийским чемпионом Алексеем Житником и известным защитником Вячеславом Завальнюком, параллельно вели переговоры о возрождении профессионального клуба.

Клуб возродился при содействии Киевской мэрии и частных инвесторов только в прошлом году в августе. И в первом же сезоне после возвращения возглавляемая еще одним экс-нападающим Сокола и сборной Украины Олегом Шафаренко дошла до финала Украинской хоккейной лиги.



Тренеры Сокола Олег Шафаренко и Константин Симчук / Фото Иван Вербицкий

Могли ли киевляне побороться за чемпионство? Какие хоккеисты были героями прошлого чемпионата? Какое будущее ожидает Сокол? Ответы на эти вопросы ищите в интервью с Константином Симчуком, который продолжает руководить клубной ДЮСШ, а параллельно помогает Шафаренко в главной команде.

"Если суммировать, то все парни выложились в финале не на 100, а на 150 процентов, – берет слово Константин. – Конечно, перед началом финальной серии у нас была уверенность в том, что находимся на позитивной волне после победы в полуфинале над Кременчугом, и с Донбассом будет не просто бойня, а наша победа. Но надо отдать сопернику должное – он показал хороший хоккей. Дончане включили все свои ресурсы и победили заслуженно".

– Донбасс стал опасным или более несговорчивым после того, как Игоря Чибирева, тренировавшего команду весь сезон, в ходе полуфинальной серии заменил Павел Микульчик?

– Мне трудно анализировать то, что происходит в Донбассе. Команда закончила на первом месте регулярный чемпионат, показывала хороший хоккей и там. Дончане провели стабильно весь сезон и плей-офф в частности. Так же, как на равных с Донбассом обычно играли и мы.

Из финальной серии из общей канвы выбивается разве второй поединок. И не потому, что он завершился поражением 1:5. Там соперник выглядел на две головы сильнее нас. Оставшиеся три матча мы проиграли из-за индивидуальных ошибок, скорее из-за нехватки опыта.

– В четвертом матче снова пострадал центрфорвард первого звена Егор Кузьменко. Второй поединок он из-за повреждения вообще пропустил. Так же выпал Егор, получив удар в голову от Андрея Денискина, на старте четвертого матча в полуфинале против Кременчуга. Не думаете, что соперники выводили одного из лидеров Сокола из строя сознательно?

– Не думаю. Больше склонен думать, что Егор – совсем молодой парень, ему всего 22 года. К такой борьбе он еще не полностью готов. Хотя с другой стороны, хотел бы Кузьменко отметить. Он провел весь сезон в первом звене, основным центрфорвардом. Несмотря на молодость, Егор проявил себя лидером команды. Он хорошо соединял в тройке нападения опытного Андрея Михнова и молодого Антона Рубана.

Также отметил бы, что Егор – сын известного в прошлом вратаря Дениса Кузьменко. К сожалению, я об этом узнал лишь накануне плей-офф, а до того относился к парню довольно критично. По моему мнению, такого уровня игрок, а я считаю Кузьменко очень перспективным нападающим, должен действовать гораздо сильнее. Впрочем, раз Егор играл на той же позиции, что и я, то должен относиться к его сыну снисходительнее.

– Упоминаемый вами Рубан в регулярном чемпионате с 46-ю очками стал лучшим бомбардиром Сокола. Зато в плей-офф, записав в свой актив три результативных передачи, он не забросил ни одной шайбы. В чем, с вашей точки зрения, причина?

– Игра Антона не зависит ни от каких внешних факторов, только от него самого. Рубан – творческая личность, художник. Почти как вратарь. Игроки, забивающие такие шайбы, как Антон, и набирающие такое количество очков, не бывают шаблонными. То, что они делают, – от души.

Два стартовых матча плей-офф Антон пропустил из-за простуды, позже получил травму в третьем полуфинальном матче против Кременчуга и пропустил еще два поединка. Как следствие, Рубан в плей-офф просто не смог себя найти. Однако не стал бы говорить так однозначно, что нам для чемпионства не хватило именно голов Антона. Плей-офф – это игра команды в целом.



Атакует Антон Рубан / Фото Иван Вербицкий

– В заключительном матче против Донбасса забрасывали только самые опытные игроки – Андрей Михнов, Владислав Лысенко, Дмитрий Нименко. Почти во всех встречах одним из лучших на площадке был 30-летний Умед Гильманов. Может, вопрос как раз в том, что перечисленными персоналиями список опытных игроков ограничивается?

– Дело не в опыте. Все наши исполнители сыграли на максимуме возможностей. Возможно, некоторых игроков не хватало (в финальной серии из-за травмы вообще не играл опытный защитник Валерий Белинский, заключительные матчи пропустил другой защитник – Павел Голубич – Спорт 24).

Рядом с тем, хотел бы остановиться на фигуре Гильманова. Это человек, который был лидером команды и на льду, и в раздевалке, и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. Считаю, что именно Умед имел самое позитивное влияние на молодых игроков. Всех без исключения. Гильманов своим примером показал 17 – 19-летним ребятам, каким должен быть уровень профессионализма, подготовки, комбинационной игры. Нас много критиковали за то, что в команде слишком много легионеров (14 – Спорт 24).

Так вот, Умед показал, какая польза может быть от иностранцев в контексте роста украинских хоккеистов. Гильманов забивал очень важные шайбы в полуфинальной серии с Кременчугом. И показательно, что вся игра ключевого защитника Донбасса Романа Кобелева была направлена на то, чтобы не дать сыграть Умеду. Уверен на 100 процентов, что Роман получил соответствующую тренерскую установку.

И драку с Гильмановым во втором матче Кобелев тоже учинил, потому что Умеда соперники воспринимали как лидера нашей команды, способного решить итог серии. Собственно, поэтому я именно Кобелева в составе Донбасса выделил бы. Это – динамовская школа в лучшем проявлении. Роман – прекрасный силовой, оборонительного качества игрок. Без него победы Донбасса могло бы не быть.

– После завершения финальной серии непосредственно на льду вы долгое время утешали вратаря Георгия Дубровского. Считаете, он мог спасти команду в ситуации, которая стала венцом сезона?

– Георгий дал нашей команде шанс на победу в четвертом матче. Он играл очень хорошо. Вот только на определенном этапе у Дубровского закончился magic. То особое состояние голкиперов, плеймейкеров или бомбардиров калибра Рубана. С magic такие игроки могут творить на площадке что-то невероятное. Но магия имеет особенность иссякать. Иссякла она в концовке игры против Донбасса и у Дубровского.



Пеленский и Симчук утешают Дубровского / Фото Иван Вербицкий

Хотя в целом я очень доволен, что нам удалось усилиться таким прекрасным вратарем. Он отработал концовку регулярного сезона и плей-офф прекрасно. В связке Дубровского с Дмитрием Кубрицким у нас в команде сложилась замечательная вратарская атмосфера.

В этом контексте надо отметить также Никиту Пеленского, еще одного молодого вратаря, который выпал из-за травмы, но на которого мы тоже рассчитываем в будущем. Считаю, что вратарская линия была в этом году нашей сильнейшей. Кто-то скажет, что я так говорю, потому что сам в прошлом был вратарем. Однако я действительно убежден, что удачная игра голкиперов создала фундамент для успешного выступления команды.

– Учитывая юный возраст большинства хоккеистов Сокола, перед этой командой в следующем сезоне можно ставить самые высокие задачи. Однако известно ли уже, кто из хоккеистов останется в Киеве и какой вид клуб будет иметь в следующем сезоне вообще?

– Пока мы еще не достигли понимания, в каком направлении команда будет двигаться в следующем сезоне. В последнее время в прессе можно встретить немало интервью одного из спонсоров клуба Вячеслава Лецкана. Вячеслав Львович на протяжении всего сезона по-настоящему горел идеей чемпионства нашей команды. За это его можно поблагодарить. Пока мы не собирались вместе, не подводили итоги и не определялись, куда будем двигаться дальше.

Единственное, что обнадеживает – позиция департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации и лично мэра столицы Виталия Кличко очень благосклонна к нам. С Виталием Владимировичем встречались несколько дней назад. Мэр сказал, что видит немало позитива от создания Сокола. И это не просто слова. Благодаря появлению Сокола в Киеве, в текущем учебном году был самый большой набор в хоккейные секции за все времена независимости.



Сокол – серебряный призер чемпионата Украины-2020/2021 / Фото Иван Вербицкий

Даже несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса. Поэтому есть все основания говорить, что городские власти и дальше будут поддерживать и детские хоккейные школы, и профессиональный клуб. Собственно, это правильно, что первая команда не должна отделяться от клубной школы, и они должны функционировать как единое целое. Ко всему в ближайшем будущем мы собираемся создать в Киеве академию хоккея.

Уровень тренеров школы Сокола позволяет это сделать. В этом году национальные чемпионаты в разных возрастных категориях еще продолжаются, но среди парней 2006 года рождения ребята из Сокола чемпионами стали досрочно. Другие наши команды тоже борются за первые места. Уверен, что в дальнейшем, имея перед собой мотивацию в виде одной из сильнейших команд Украины, наши дети будут прогрессировать еще стремительнее.