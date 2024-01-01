Сейчас они в своих соцсетях активно поздравляют подписчиков с Новым годом. Исключением не стал и знаменитый боксер Владимир Кличко.

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Поздравление Владимира Кличка с Новым годом

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе поздравил украинцев с Новым годом. Он призвал своих земляков бороться за свою свободу и заявил, что 2024 станет шагом к главной победе, о которой мечтают все наши граждане.

"Вот и он, 2024 год. В этом году еще ничего не написано. Все зависит от того, что мы делаем каждый день этого нового года. Так оно и есть: планируем по годам, считаем по кварталам, а действуем ежедневно.

Я хочу пожелать вам всего наилучшего. Вам, вашим близким. Я желаю вам новых идей, нового опыта и новой энергии для разрешения ваших вызовов. Какими бы трудными не были времена, никогда не теряйте веры. В этом году снова есть 365 причин надеяться.

В этом году моя страна, Украина сделает все возможное, чтобы обеспечить свою судьбу. Всем украинцам я говорю: продолжайте бороться. Все наши усилия окупятся. Все наши погибшие сестры и братья погибли не зря, а за вечное дело: свободу. Этот год – наш год. Мы освободим наши города, вернем наших депортированных детей и станем на шаг ближе к победе, к свободе. Счастливого Нового года! Продолжайте сражаться!

– заявил Кличко.

Смотрите видео с поздравлением Владимира Кличка

Напомним, что в канун Нового года Владимир Кличко вместе со своим братом Виталием передал очередную помощь для украинских воинов на передовую. Легендарные боксеры привезли нашим защитникам и защитницам дроны и установки РЭБ, которые помогут освободить украинскую землю от оккупантов.

Интересно. Раньше земляков с праздником поздравила украинская чемпионка Ольга Харлан. Она заявила, что 2023 год был сложным, однако сделал нас только сильнее и отдельно поблагодарила Силы Обороны за их титаническую ежедневную работу.